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El verano arranca con la primera ola de calor del año y avisos extremos en gran parte de España

País Vasco estará en alerta roja y diez comunidades autónomas en nivel naranja por temperaturas que superarán los 40 grados

El verano arranca con la primera ola de calor del año y avisos extremos en gran parte de España

El verano arranca con la primera ola de calor del año y avisos extremos en gran parte de España

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Iman Benataya
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El verano arranca con la primera ola de calor del año y avisos extremos en gran parte de España que dejará temperaturas extremas en buena parte de España, con máximas de hasta 40 grados en el interior del País Vasco, en alerta roja, y en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, junto a diez comunidades autónomas más que estarán en alerta naranja. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, la entrada de aire cálido procedente del sur provocará un incremento generalizado de las temperaturas en gran parte de España; un ascenso que será especialmente acusado en el Cantábrico, donde las máximas podrían ser puntualmente extraordinarias.

La Aemet prevé que se superen los 36 grados en el interior de Galicia, Asturias, Cantabria, la Meseta Norte y Baleares. En amplias zonas del centro y sur peninsular, los termómetros alcanzarán o incluso rebasarán los 38 grados. Respecto a los valores más elevados, en torno a los 40 grados, se registrarán en el interior del País Vasco y en los principales valles del interior peninsular.

Noches tropicales y tórridas

Las altas temperaturas también se dejarán sentir durante la noche. Se esperan noches tropicales, con mínimas superiores a los 20 grados, e incluso noches tórridas, por encima de los 25 grados, en algunas zonas del centro y sur peninsular, el valle del Ebro, Baleares y los litorales mediterráneos. A pesar de que predominarán los cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país, durante la tarde crecerá nubosidad de evolución en áreas del centro peninsular. En estas zonas podrán producirse tormentas acompañadas de rachas muy fuertes de viento.

Además, en el noroeste se esperan tormentas con chubascos por la tarde, que podrían ser localmente fuertes en el este y suroeste de Galicia y en el noroeste de Castilla y León. La jornada de este lunes también estará marcada por la presencia de polvo en suspensión en zonas del este peninsular y Baleares. En Galicia y el Cantábrico serán probables las brumas y bancos de niebla matinales.

En cuanto a Canarias, se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas, amplios claros durante las horas centrales en el sur y un ligero ascenso de las temperaturas máximas, con predominio de los vientos alisios moderados.

Atendidas 25 personas en Euskadi a causa de las altas temperaturas

Precisamente en este sentido el Servicio Vasco de Salud, Osakidetza, ha atendido este domingo a 25 personas a consecuencia de las altas temperaturas registradas en Euskadi, que se encuentra en alerta naranja por el calor. El Departamento de Salud ha informado, en un comunicado, de que las personas atendidas tienen edades comprendidas entre los 16 y los 94 años y en todos los casos han sido afecciones leves. Ocho de los afectados han sido atendidos sin ser trasladados a centros sanitarios, mientras que 17 han sido evacuados en ambulancia a centros de salud.

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