Un niño de tres años resulta gravemente herido tras ser arrojado al foso de los cocodrilos en un zoológico

Un hombre de 30 años ha sido detenido tras el incidente de un niño en el zoológico Johnsons of Old Hurst, en Huntingdonshire, Reino Unido. El menor, de 3 años, fue arrojado por el arrestado ante la mirada de los visitantes al foso de los cocodrilos resultando gravemente heridos e investigan si el niño fue atacado por los animales.

La policía de Cambridgeshire informó que la detención se ha producido bajo el marco de sospecha de intento de asesinato. El hombre ha sido puesto en libertad y parece no tener relación con el menor agredido, según ha podido saber la BBC. Un portavoz de la policía señalo que desde el cuerpo "no creemos que el hombre arrestado y el niño se conozcan"

El niño sufrió heridas graves "mientras estaba en el recinto" y fue sacado por la esposa del dueño del zoologico, quien no dudó en lanzarse al agua para sacar al pequeño. Antes de ser trasladado al Hospital Addenbrooke, en Cambridge, Reino Unido, recibió asistencia médica en el lugar de los hechos.

Los agentes intentan determinar el tiempo que estuvo el niño en el recinto, mientras que la investigación continúa y se trata de "esclarecer las circunstancias que rodean este lamentable incidente", dijo la inspectora Verity McCann, que añadió que "nuestros pensamientos siguen estando con el niño y su familia, y los agentes especializados siguen apoyándolos en estos momentos tan difíciles".

El parlamentario que representa a Huntingdon, Ben Obese-Jecty, instó al público a "abstenerse de hacer especulaciones en internet" y dijo que la policía estaba tratando el caso como un "incidente grave"

Un portavoz del zoo lamentó lo sucedido y agregó que la Casa Tropical del recinto, que contiene el foso para cocodrilos, había sido cerrada "por respeto a la familia". Los cocodrilos no han sido incautados ni abatidos, permanecen en el zoológico.

El lugar donde han ocurrido los hechos se reconvirtió de granja familiar a un pequeño zoológico. Desde 2006 cuenta con cocodrilos criados en un establo de ganado con pasarelas elevadas con cercas metálicas que dan a grandes estanques de agua rodeados de vegetación tropical.

El fin de semana está previsto que se celebre un evento especial con motivo del vigésimo aniversario. Además cuentan con una tienda de productos agrícolas, estaba previsto que se inaugurara un nuevo museo en el recinto. Se desconoce si la inauguración se llevará a cabo.

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