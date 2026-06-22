VÍDEO: Mantiene relaciones sexuales mientras conduce por una carretera en Marbella

Un vídeo difundido en redes sociales muestra a dos personas manteniendo relaciones sexuales en el interior de un vehículo mientras circula por una carretera de la zona de Marbella, en la Costa del Sol. Las imágenes, compartidas por la cuenta de Instagram @fuengirolasequeja, han generado numerosas reacciones entre los usuarios.

La escena ha sido grabada desde otro vehículo y ha provocado sorpresa e indignación en redes sociales, donde varios usuarios han cuestionado el riesgo que este tipo de conductas puede suponer en la carretera.

En España, mantener relaciones sexuales mientras se conduce tiene consecuencias legales, ya que entra en el ámbito de la conducción temeraria. Según la legislación vigente, realizar actos sexuales en un vehículo mientras el coche está en marcha, puede ser considerado una falta grave que pone en peligro la seguridad vial. El conductor podría recibir una multa económica de 500 euros y la pérdida de 6 puntos en el carnet de conducir.

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