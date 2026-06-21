Del anonimato al foco mediático: dos años del juez Peinado al frente del caso Begoña Gómez

El 16 de abril de 2024 marcó un antes y un después en la vida pública del magistrado Juan Carlos Peinado. Hasta entonces, su nombre apenas era conocido fuera de los círculos judiciales. Pero la apertura de diligencias para investigar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias, lo situó en el centro de una de las causas con mayor repercusión política y mediática de los últimos años.

Desde ese momento, la instrucción se ha convertido en un constante tira y afloja judicial, con recursos, querellas, resoluciones contradictorias y continuos choques institucionales que han acompañado cada paso del procedimiento

Visitas a Moncloa

Uno de los momentos de mayor impacto llegó meses después, cuando Pedro Sánchez tuvo que declarar como testigo. La escena era inédita: el juez se desplazó hasta el Palacio de la Moncloa para tomar declaración al presidente del Gobierno. Sin embargo, la comparecencia apenas duró dos minutos. Sánchez se acogió a su derecho a no declarar por su vínculo familiar con la investigada. “Es mi esposa”, argumentó para justificar su decisión.

Lejos de cerrar el foco mediático, aquella declaración alimentó aún más el interés sobre una investigación que siguió acumulando episodios llamativos. Entre ellos, la decisión del magistrado de volver a cruzar las puertas de la Moncloa para interrogar, esta vez durante más de dos horas, al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. El objeto de aquella declaración era aclarar las circunstancias de la contratación de la asesora que trabajó para Begoña Gómez. El magistrado hizo reacondicionar toda la sala y pidió un atril para estar situado por encima del ministro. Una línea de investigación que finalmente no prosperó.

Declaraciones en días festivos

Pero las decisiones de Peinado han generado atención también por otros motivos. Varias de sus citaciones han sido fijadas en fechas poco habituales, incluyendo sábados, domingos e incluso días festivos, como el Jueves Santo. Circunstancias que han contribuido a alimentar el debate público en torno a la gestión de la causa.

Monarquías absolutas

Tampoco han pasado inadvertidas algunas referencias históricas utilizadas en sus resoluciones. Especialmente comentada fue la mención al reinado de Fernando VII durante uno de los intercambios judiciales relacionados con el procedimiento.

A lo largo de la investigación, el magistrado intentó además ampliar el alcance de las pesquisas hacia otros asuntos, entre ellos el rescate de Air Europa durante la pandemia. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid frenó esa posibilidad y rechazó que esa cuestión formara parte de la causa.

Jurado popular

Otro de los puntos más controvertidos llegó cuando Peinado defendió que el procedimiento pudiera acabar siendo juzgado por un jurado popular. Una opción excepcional en los delitos de malversación, reservada a un porcentaje muy reducido de los casos que llegan a los tribunales.

Mientras la investigación sigue su curso y continúa pendiente de nuevas decisiones judiciales, la causa ha incorporado recientemente nuevas medidas, entre ellas la retirada del pasaporte a Begoña Gómez. Más de dos años después del inicio de las diligencias, el caso continúa abierto y mantiene al juez Juan Carlos Peinado en el centro de la actualidad política y judicial española.

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