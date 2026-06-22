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Netanyahu insiste en mantener una zona de seguridad en Líbano pese al acuerdo entre EEUU e Irán

El primer ministro israelí asegura que las tropas permanecerán en el sur libanés "mientras sea necesario".

Netanyahu insiste en mantener una zona de seguridad en Líbano pese a los avances entre Estados Unidos e Irán

Netanyahu insiste en mantener una zona de seguridad en Líbano pese a los avances entre Estados Unidos e Irán Reuters-Jonathan Ernst

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María Lafalla
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Los avances diplomáticos logrados entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la escalada regional chocan con la firme posición de Israel sobre el futuro del sur de Líbano.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha vuelto a insistir en que mantendrá una zona de seguridad en territorio libanés "mientras sea necesario", independientemente del resultado de las negociaciones en marcha.

Las conversaciones celebradas en la estación suiza de Bürgenstock, con la mediación de Catar y Pakistán, concluyeron con un principio de acuerdo entre Washington y Teherán destinado a sentar las bases de una solución permanente. El documento contempla una hoja de ruta para pacificar el Líbano, garantizar la navegación por el estrecho de Ormuz y abrir la puerta a un eventual alivio de las sanciones contra Irán.

La llamada "célula de desconflicto"

Los mediadores anunciaron además la creación de una "célula de desconflicto", un mecanismo diseñado para detener los enfrentamientos en el sur de Líbano y facilitar futuras conversaciones técnicas. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, celebró los "avances importantes" logrados gracias a la mediación de Doha e Islamabad.

Las negociaciones estuvieron a punto de descarrilar tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, y por el recrudecimiento de los ataques israelíes contra Hezbolá, principal aliado de Irán en la región. Teherán llegó a advertir que volvería a cerrar el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo y gas mundial.

El escollo de Israel

Pese a los progresos diplomáticos, Netanyahu dejó claro que Israel no contempla una retirada inmediata. "Pase lo que pase en las negociaciones, con o sin acuerdo, Irán jamás tendrá un arma nuclear mientras yo sea primer ministro", afirmó. El mandatario israelí también rechazó las críticas sobre su relación con Trump y subrayó que ambos países actúan de forma independiente. "Yo defiendo los intereses de Israel", sostuvo.

La falta de detalles sobre el funcionamiento de la futura "célula de desconflicto" y la negativa israelí a abandonar el sur de Líbano evidencian las dificultades para convertir los avances diplomáticos en una paz estable y duradera.

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