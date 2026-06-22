Al menos tres estudiantes muertos y varios heridos en un tiroteo en una escuela en Filipinas

Al menos tres estudiantes han muerto y otros cinco han resultado heridos en un tiroteo este lunes dentro de una escuela de secundaria en la ciudad de Tacloban, en la isla central de Leyte, en Filipinas. Así lo ha confirmado en un comunicado la Policía. Ocurrió sobre las 09:00 hora local (3:00 horas en España) en la Escuela Secundaria Nacional de San José.

La Policía ha avanzado que dos sospechosos fueron detenidos, uno es un estudiante de 15 años de la Escuela Secundaria Nacional San José. Ambos son varones y estaban armados con pistolas. Los investigadores aún intentan determinar qué desencadenó el tiroteo en la escuela pública, que tiene más de 1.500 estudiantes.

Detenidos dos sospechosos

Las víctimas han sido trasladadas a centros médicos cercanos para recibir tratamiento. La Policía ha acordonado la zona y ha confirmado los arrestos de dos personas, ambos son menores de edad. Los delitos que implican el uso de armas de fuego son frecuentes en Filipinas, pero los tiroteos en escuelas son relativamente raros.

Las clases han sido suspendidas en todo el distrito de San José. "Pedimos a la población mantener la calma, abstenerse de difundir información no verificada y cooperar con las autoridades proporcionando cualquier información que pueda ayudar a la investigación en curso", recoge el comunicado de la Policía.

La PNA informa de que los fallecidos son estudiantes de secundaria. Además, ha compartido imágenes del segundo sospechoso que fue detenido por un grupo de vecinos.

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