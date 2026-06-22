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Keir Starmer dimite como primer ministro de Reino Unido tras perder la confianza del Partido Laborista y presiones internas

El líder del Partido había perdido la confianza de su grupo parlamentario para seguir gobernando.

Imagen de archivo del primer ministro británico, Keir Starmer

Imagen de archivo del primer ministro británico, Keir Starmer EFE

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Luis Alcantud
Luis Alcantud
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Seis primeros ministros británicos en 10 años. Keir Starmer dimite como jefe del Ejecutivo británico y se suma a la larga lista de dimisiones en los últimos años. Hace dos años ganó las elecciones como líder del Partido Laborista poniendo fin a 14 años de conservadurismo 'torie'. Sin embargo, Starmer ha acabado perdiendo el apoyo en el seno de grupo parlamentario.

Starmer dimite en la víspera del décimo aniversario del Brexit. Ahora, Downing Street se prepara para el proceso para designar a un nuevo líder laborista y jefe del Gobierno británico. Dimite casi dos años años después de lograr 9,7 millones de votos en Reino Unido y 411 escaños en el Parlamento británico.

Con el paso del tiempo y tras varias decisiones criticadas por su grupo parlamentario y sus propios votantes, Starmer ha ido perdiendo confianza en Reino Unido. Ahora, el también laborista Andy Burnham, exalcalde de Manchester, es el favorito para reemplazarlo al frente del Gobierno. Keir Starmer ha comparecido a la entrada de Downing Street este lunes. Ha señalado que su dimisión no será inmediata sino que él seguirá ejerciendo hasta las primarias del Partido Laborista. Está previsto que el nuevo primer ministro británico asuma el cargo a principios de septiembre.

La 'cronica de una dimisión anunciada'

El 7 de mayo quedó casi certificada la 'crónica de una dimisión anunciada' tras el hundimiento de los laboristas en las elecciones municipales de Inglaterra y autonómicas de Escocia y Gales. Desde aquel momento Starmer enfrentó una rebelión interna que solo ha ido creciendo y que no logró capear.

Andy Burnham es el favorito de las bases del Partido Laborista. El exalcalde de Mánchester consiguió imponerse el pasado jueves a la ultraderecha de Nigel Farage en las elecciones de la circunscripción de Makerfield. Esto le permitió lograr un escaño de diputado y estar ya en condiciones de activar un proceso de primarias en su partido.

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