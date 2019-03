Un menor indonesio de ocho años se fuma dos paquetes de cigarrillos al día

Con sólo ocho años, un niño indonesio fuma dos paquetes de cigarrillos al día, en un país donde no existe ningún tipo de restricción de edad para comprar tabaco.

Ilham Adi vive en Sukabumi, en el oeste de Java, y comenzó a fumar a los cuatro años. En una familia con bajos ingresos y una evidente falta de conciencia sobre los peligros del tabaco, el hábito de fumar del niño ha ido creciendo día a día.

El pequeño reconoce que su madre le da una pequeña cantidad de dinero como paga que él se gasta por completo en comprar cigarrillos.

Ilham pasa el día fumando y jugando, sin ir a la escuela. Su madre confiesa que el niño se enfada si no le dejan fumar. Hasta llega a romper ventanas. Y no va al colegio porque allí no se puede fumar.

Las estadísticas confirman que, en Indonesia, el gasto en tabaco representa el segundo gasto en los hogares, después de la comida. Casi una de cada tres personas fuma, en un país con una población de 239 millones.

En los últimos cuarenta años, según la Organización Mundial de la Salud, el número de fumadores se multiplicó por seis en Indonesia en los últimos cuarenta años.