VÍDEO: Tensión en Alemania por las protestas contra la organización juvenil de extrema derecha de AfD

Este sábado miles de manifestantes se han reunido en la ciudad alemana de Giessen, en el oeste alemán, para protestar por el lanzamiento de una nueva organización juvenil del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD).

Un acto al que han asistido varios grupos de manifestantes, que han bloqueado carreteras en 16 puntos de la ciudad, y ha provocando momentos de tensión con la policía, que los ha dispersado usando cañones de agua, evitando choques cerca del lugar, donde la ultraderechista Alternativa para Alemania iba a elegir al líder de su nueva organización juvenil.

Según fuentes policiales, a la manifestación han acudido unas 30.000 personas, y han provocado que el encuentro comience dos horas más tarde y, del millar de delegados que esperaban, tan solo consiguieron llegar 700.

Las acciones de protesta retrasaron dos horas el inicio del encuentro, dificultando el acceso de los delegados: de los mil previstos, solo 700 lograron llegar a tiempo. A pesar de ello, la AfD consiguió llevar adelante la fundación de su nueva organización juvenil y la elección de su presidente. Jean-Pascal Hohm, diputado regional en Brandenburgo de 28 años, obtuvo el cargo con un 90,43% de los votos.

