Publicidad
Israel
Vídeo: las duras imágenes de dos hombres con las manos en alto antes de ser abatidos por soldados israelíes
Según el comunicado difundido por las fuerzas armadas, se revisará el uso de la fuerza por parte de los soldados que participaron en la operación y se analizarán las grabaciones disponibles.
Las imágenes grabadas en Cisjordania han desatado una fuerte polémica en Israel y en los territorios palestinos. En el vídeo se observa a dos hombres con las manos levantadas, que también se suben las camisetas para mostrar que no portan armas, frente a un grupo de soldados israelíes.
Instantes después, los militares abren fuego a corta distancia y los dos palestinos caen al suelo, mientras una verja metálica se desploma sobre sus cuerpos. La secuencia se difunde en redes y en canales de información y ha provocado una oleada de reacciones políticas y diplomáticas.
Acusaciones de crimen de guerra
La Autoridad Palestina acusa al ejército israelí de "crimen de guerra" y sostiene que el vídeo prueba que los hombres se habían rendido antes de ser abatidos. Por su parte, Naciones Unidas habla de "ejecución sumaria" y reclama una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido en Cisjordania.
El ejército israelí afirma que los fallecidos formaban parte de una célula "terrorista" activa en la zona y sostiene que la operación se enmarcaba en un dispositivo contra milicias armadas. El mando militar ha anunciado la apertura de una investigación interna para esclarecer las circunstancias del incidente y determinar si se ajustó a las reglas de enfrentamiento vigentes.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.