Vídeo: las duras imágenes de dos hombres con las manos en alto antes de ser abatidos por soldados israelíes

Las imágenes grabadas en Cisjordania han desatado una fuerte polémica en Israel y en los territorios palestinos. En el vídeo se observa a dos hombres con las manos levantadas, que también se suben las camisetas para mostrar que no portan armas, frente a un grupo de soldados israelíes.

Instantes después, los militares abren fuego a corta distancia y los dos palestinos caen al suelo, mientras una verja metálica se desploma sobre sus cuerpos. La secuencia se difunde en redes y en canales de información y ha provocado una oleada de reacciones políticas y diplomáticas.

Acusaciones de crimen de guerra

La Autoridad Palestina acusa al ejército israelí de "crimen de guerra" y sostiene que el vídeo prueba que los hombres se habían rendido antes de ser abatidos. Por su parte, Naciones Unidas habla de "ejecución sumaria" y reclama una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido en Cisjordania.

El ejército israelí afirma que los fallecidos formaban parte de una célula "terrorista" activa en la zona y sostiene que la operación se enmarcaba en un dispositivo contra milicias armadas. El mando militar ha anunciado la apertura de una investigación interna para esclarecer las circunstancias del incidente y determinar si se ajustó a las reglas de enfrentamiento vigentes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.