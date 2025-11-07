Video: Gritos, enfrentamientos y bengalas en la actuación de la Filarmónica de Israel en París

Al menos cuatro personas han sido detenidas por lanzar bengalas, interrumpir y enfrentarse con otros espectadores en un concierto de la Orquesta Filarmónica de Israel en París. La rápida intervención de la Policía contuvo los graves disturbios dentro de la sala y a los manifestantes en el exterior. "No hay nada que los justifique", indicó el ministro de Interior francés, Laurent Nuñez.

El recital había provocado protestas desde que se anunciara su actuación debido a la situación en la Franja de Gaza y a pesar del alto el fuego alcanzado en octubre. El presidente del Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia (CRIF), Yonathan Arfi agrace a la Filarmónica de París y al Ministerio de Cultura no haber cancelado el evento y pidió "sanciones ejemplares" para los responsables que intentaron "boicotear" a los artistas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.