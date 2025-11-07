Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Cumbre Brasil

Cumbre del clima en Brasil: entre el escepticismo y la urgencia

En la capital de la Amazonía, Belém, se celebra esta nueva cumbre sobre el clima. 57 jefes de Estado, más de 50.000 delegados y muchas incertidumbres. La agenda mediambiental se llena de dudas. Mientras el planeta exigue medidas urgentes que parece tampoco llegará en esta ocasión.

Cumbre del clima en Brasil. Entre el escepticismo y la urgencia.

Cumbre del clima en Brasil. Entre el escepticismo y la urgencia.Reuters

Publicidad

Toni Baena
Publicado:

Su emplazamiento, uno de los lugares más simbólicos pero también más vulnerable del planeta, lo convierte en una de las convocatorias climáticas más visuales hasta la fecha. La selva amazónica no es solo un escenario: es protagonista.

Las expectativas son altas pero pocos son los líderes que han confirmado su asistencia. 57 jefes de Estado o Gobierno, muy por debajo de las cifras de ediciones anteriores. Una cumbre que tiene cinco puntos clave: energía limpia, sistemas alimentarios, biodiversidad, adaptación al cambio climático y financiamiento.

Retos de la cumbre del clima

Limitar el calentamiento a 1,5 °C. También se debatirá cómo cerrar la brecha entre la ambición declarada y las políticas reales que están encaminando las emisiones. La urgencia es aún mayor porque varios análisis señalan que el mundo ya está fuera de la senda para 1,5 °C.

La financiación es uno de los puntos más conflictivos: ¿cómo movilizar recursos suficientes para mitigación, adaptación y restauración? Se debatirá el modo para llevar las finanzas climáticas desde los niveles actuales hacia los trillones de dólares anuales que varios estudios estiman necesarios. Particularmente, los países en desarrollo exigirán compromisos claros de los países ricos para apoyar estas medidas.

No sólo importa reducir emisiones: también es clave prepararse para los impactos que ya están ocurriendo (sequías, inundaciones, fenómenos extremos). Esto implica infraestructuras, ciudades mejor preparadas, sistemas hídricos y actualización de los mecanismos de defensa y protección en las zonas costeras, agricultura, etc.

La transición hacia energías renovables, la eliminación gradual de combustibles fósiles, y la transición socialmente justa para los trabajadores y comunidades afectadas. Cómo estructurar los mercados de carbono, los mecanismos de intercambio de emisiones, los ajustes de frontera por carbono, y asegurar que haya integridad ambiental.

La "salud" del planeta

Según la Organización Meteorológica Mundial, hay un 80 % de probabilidad de que al menos uno de los años entre 2025 y 2029 sea el más cálido jamás registrado. Las concentraciones de dióxido de carbono (CO₂) en la atmósfera están en los niveles más altos. El contenido de calor del océano también rompe récords: los océanos absorben gran parte del exceso de energía, lo que retrasa algunas señales visibles pero bloquea la energía en el sistema climático. Datos nada optimistas para el comienzo de esta cumbre del clima.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La policía de aduanas revisa los 200.000 paquetes de Shein que llegan al aeropuerto de París

Inspeccionan paquetes en el aeropuerto de Francia

Publicidad

Mundo

Cumbre del clima en Brasil. Entre el escepticismo y la urgencia.

Cumbre del clima en Brasil: entre el escepticismo y la urgencia

La joven polaca que asegura ser Madeleine McCann pide una prueba de ADN

Declaran culpable de acoso a la joven polaca que se hacía pasar por Madeleine McCann

Soldados rusos en Crimea

Cuando el "amor" tiene fecha de caducidad: el auge de las 'viudas negras' en Rusia

Inspeccionan paquetes en el aeropuerto de Francia
Venta de muñecas sexuales

La policía de aduanas revisa los 200.000 paquetes de Shein que llegan al aeropuerto de París

Crisis en los aeropuertos de EEUU.
Crisis aérea

Caos y retrasos en 40 aeropuertos de EEUU tras una reducción de vuelos del 10% por "tensiones en el sistema"

Elon Musk
Tesla

Elon Musk se convierte en el primer billonario del Planeta

Algo más de un 75% del accionariado ha aprobado la propuesta.

Gordon Findlay, el ejecutivo de Novo Nordisk, desmayado en el Despacho Oval de la Casa Blanca
Desmayo Casa Blanca

Un hombre se desmaya en el Despacho Oval en medio de una rueda de prensa de Trump

El hombre estaba de pie junto al escritorio del presidente, cuando se ha desplomado repentinamente mientras declaraba el director ejecutivo de la farmacéutica Eli Lilly, David Ricks.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte en el Foro Industrial de la OTAN NIF25

La OTAN pide a los aliados estar preparados para conflictos "a largo plazo" con Rusia, China, Corea del Norte o Irán

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump

Trump rebajará el precio de medicamentos para perder peso como el Ozempic y así "salvar muchas vidas"

Retrasos aeropuertos

EEUU reducirá un 10% el tráfico aéreo por el cierre del Gobierno: afectará a 40 aeropuertos principales

Publicidad