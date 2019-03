"Me levanté con dolor de estómago, sin ropa y tumbada boca abajo; había sido violada"

Había salido con unos amigos y la noche se torció cuando, al volver a su habitación de hotel, un conocido insistió en llevarla a su habitación. "Le dije que no, entonces fue cuando me agarró así que pensé que necesitaba calmar la situación. Me senté y bebí de mi botella de agua, es lo último que recuerdo".

Así ha explicado la joven los hechos sucedidos. "A la mañana siguiente me levante con un fuerte dolor de estómago, me habían quitado la ropa y estaba tumbada boca abajo, había sido violada" comentó.

Inmediatamente denunció en una comisaría de Dubai. Un informe médico certificó la violación y agresiones físicas. Sin embargo la policía la retuvo durante 4 días en un calabozo hasta que pudo hablar con sus familiares.

El tribunal la ha condenó a 16 meses de prisión por mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, falso testimonio y consumo de alcohol. Su agresor ha recibido también una condena de un año de cárcel. Las gestiones diplomáticas han conseguido la libertad provisional hasta que se vea su recurso de apelación el próximo septiembre