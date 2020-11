Las redes sociales se llenan de memes para 'despedir' a Donald Trump tras perder las elecciones de Estados Unidos 2020

Joe Biden será el nuevo presidente de Estados Unidos. Su victoria en las elecciones norteamericanas son un hecho para todo el mundo, menos para el actual presidente, un Donald Trump que se niega a reconocer su derrota.

El 6 de enero el Congreso recibirá los votos del colegio electoral y el 20 de enero Joe Biden será nombrado presidente. Pero hasta esa fecha, Donald Trump puede enredar la situación y convertirse en el primer presidente que pierde unas elecciones y no reconoce su derrota.

Ante esta increíble situación, las redes sociales se han llenado de memes y bromas para ridiculizar la actitud del líder republicano.

Hasta famosos con LeBron James, Eva Longoria o Jennifer López han colgado diferentes publicaciones bromeando con la situación y celebrando la victoria de Joe Biden.

La frase más repetida en los memes es la de 'You are fired' ('Estás despedido'), una expresión que ha usado mucho el propio Donald Trump durante su mandato contra periodistas, miembros de su Gobierno y cualquiera que osara llevarle la contraria.

Famosos y deportistas, entre las bromas y la ilusión por la derrota de Trump

LeBron James ha publicado un montaje donde Biden coloca un tapón a Trump, Eva Longoria lo celebraba con un grito de júbilo y JLo no ha podido contener las lágrimas.

Asumir la derrota no es tan difícil, asegura el New York Times en un editorial, en el que ponen ejemplos Pero Trump tiene un plan para quedarse y aunque no sabemos si incluye el uso de fuego, está claro que quemará todos sus cartuchos. Un asunto muy serio del que las redes prefieren reírse.