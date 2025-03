El nuevo primer ministro de Canadá, Marck Carney, impondrá aranceles "hasta que los estadounidenses nos muestren respeto"

Marck Carney es el nuevo primer ministro de Canadá. Carney ha sido elegido para reemplazar a Justin Trudeau al frente del Partido Liberal. El exgobernador del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra, Mark Carney, se impone a la exviceprimera ministra y exministra de Finanzas, Chrystia Freeland. Carney consiguió el apoyo del 85,9% del Partido Liberal y en segundo lugar quedó Freeland, con un 8% de los votos. El resto obtuvo Karina Gould (3,2%) y Frank Baylis (3%).

Tras su elección como líder del Partido Liberal, Carney reemplazará a Trudeau hasta que se convoquen elecciones generales en abril. El nuevo líder liberal, que no es diputado, tendrá que decidir en las próximas semanas si convoca elecciones anticipadas o espera a que los partidos de la oposición presenten una moción de censura contra su Gobierno.

Tras ser declarado nuevo dirigente del partido, durante su discurso fue muy tajante sobre las amenazas de Trump a la economía y soberanía de Canadá. "Mi Gobierno pondrá en acción un plan para construir una economía más fuerte y nuevas relaciones comerciales con socios comerciales fiables", dijo. "Siento que todo en mi vida me ha ayudado a prepararme para este momento", añadió.

Los tres grupos de la oposición, el Partido Conservador, el socialdemócrata Nuevo Partido Democrático (NPD) y el soberanista Bloque Quebequés (BQ), ya han advertido de que tienen la intención de forzar elecciones anticipadas.

Aranceles sobre Canadá

El ahora primer ministro canadiense, Mark Carney, tiene que enfrentarse a las amenazas de Donald Trump, especialmente, sobre la imposición de aranceles por parte de su vecino Estados Unidos. "En una situación como esta, se necesita experiencia en término de gestión de crisis, se necesitan capacidades de negociación", asegura.

Además, tras ganar el liderazgo del Partido Liberal, afirma estar dispuesto a enfrentarse a Trump y advierte que el país se enfrenta a "la mayor crisis" en generaciones. "No buscamos esta pelea. Pero los canadienses siempre están listos cuando alguien se quita los guantes. Así que los estadounidenses no deberían equivocarse porque en el comercio, como en el hockey, Canadá ganará", declaró el nuevo líder canadiense. "Canadá nunca será parte de Estados Unidos, de ninguna forma", manifiesta.

"Trump piensa que puede debilitarnos con su plan de dividir y conquistar (...) La división no ganará una guerra comercial. La división no pagará el alquiler ni la hipoteca. La división no bajará el precio de los alimentos. La división no hará fuerte a Canadá. Aquí es donde nos lleva la política negativa, la división y la ira", ha declarado en una comparecencia recogida por 'CTV News'.

Así es Carney, el nuevo primer ministro canadiense

Carney nació hace 59 años en Fort Smith, aunque creció en la ciudad de Edmonton. En 1988 se graduó en la Universidad de Harvard (EE.UU.) en Economía y en 1993 terminó su máster en la Universidad de Oxford (Reino Unido), donde siguió su doctorado dos años después.

En febrero de 2008 asumió el puesto de gobernador del Banco de Canadá, al inicio de la gran crisis financiera. Fue entonces el gobernador más joven de un banco central del G7 e incluso del G20, tomó acciones decisivas que la mayoría de expertos consideran permitieron que Canadá esquivase los peores efectos de la crisis financiera global. En 2013 Carney dejó el Banco de Canadá para hacerse cargo del Banco de Inglaterra hasta 2020.

Tras abandonar el Banco de Inglaterra, Carney fue nombrado presidente del consejo de administración de Brookfiled Asset Management, una de las mayores firmas de inversiones alternativas del mundo, además de enviado especial de la ONU para la Acción Climática y Finanzas.

Ahora, como líder del Partido Liberal se convertirá en los próximos días y de forma automática en el primer ministro canadiense hasta las elecciones generales.

