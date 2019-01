La Comisión Europea reitera que no volverán a negociar el acuerdo que pactaron con Theresa May para el Brexit

La Comisión Europea (CE) ha indicado que está a la espera de ver cómo se desarrolla la ratificación del acuerdo sobre el 'Brexit' en el Reino Unido, donde el Parlamento se pronunciará sobre el pacto el 15 de enero, e insistió en que no habrá ninguna reunión para renegociar el texto.

"Estamos en un punto donde hay que esperar a los acontecimientos del proceso de ratificación del lado británico y no habrá reunión entre los equipos negociadores" de Londres y Bruselas, dijo en una rueda de prensa el portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas.

El portavoz comunitario reiteró que el acuerdo sellado en noviembre entre el Gobierno de Londres y los Veintisiete "es el mejor y el único posible" y que "no se renegociará". La UE, que ya ha iniciado su propio proceso para ratificar el acuerdo, afirma que estará lista para preparar las negociaciones sobre la relación futura con el Reino Unido tan pronto como el texto esté firmado.

Sin embargo, se prepara también para el escenario de que finalmente el Reino Unido salga del bloque comunitario el 29 de marzo sin un acuerdo de retirada, con la implementación de un plan de contingencia y vigilando si serían necesarias acciones adicionales. La Cámara de los Comunes británica votará el acuerdo propuesto por el Gobierno para su salida de la UE el próximo 15 de enero, según informó la cadena pública británica BBC, que cita fuentes gubernamentales.

Los diputados reanudarán este miércoles el debate sobre el tratado consensuado con Bruselas, que quedó interrumpido cuando la primera ministra, Theresa May, canceló una primera votación prevista para el pasado 11 de diciembre por falta de apoyos. Se espera que la jefa del Gobierno, que ha mantenido en los últimos días contactos con varios líderes europeos, detalle si ha conseguido "clarificaciones" al texto que faciliten su aprobación en los Comunes, donde la líder "tory" (conservadora) no cuenta con mayoría absoluta y afronta la oposición de parte de su formación y de sus socios parlamentarios del Partido Democrático Unionista (DUP) norirlandés.

La UE ya advirtió que no piensa cambiar el tratado negociado, pero se mostró dispuesta a hacer "aclaraciones" sobre su contenido, en particular la polémica cláusula de seguridad para evitar una frontera en la isla de Irlanda, que se aplicaría si no hay un acuerdo comercial bilateral al fin del periodo de transición posterior al "brexit".