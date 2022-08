Kansas, primera región de Estados Unidos donde los ciudadanos eligen si prohibir o no el aborto

Estados Unidos es, ahora mismo, un auténtico polvorín, tanto en lo político, como en lo social. Este pasado lunes, el presidente Joe Biden anunciaba que las fuerzas militares estadounidenses habían conseguido aniquilar al líder de Al-Qaeda, Aymán az Zawahirí, tildado por el mandatario de una "operación antiterrorista exitosa", y que ha puesto fin a la persecución del que ha sido el hombre más buscado del mundo durante los últimos once años tras la muerte de Osama bin Laden, su antecesor al frente de la organización terrorista.

Apenas 24 horas después de la noticia, el país afronta una nueva situación que puede ser clave a nivel social. El estado de Kansas va a votar este martes si deroga o no el derecho al aborto, una decisión que se tomará entre los ciudadanos allí residentes. Kansas es uno de los mayores feudos conservadores, pero los proabortistas se agarran a que la gobernadora de Kansas, Laura Kelly, del Partido Demócrata, conseguirá movilizar a sus partidarios para que venza el "sí" y no se prohíba el aborto allí.

El país se ha partido en dos después de que el Tribunal Supremo anulara la sentencia del caso Roe v. Wade, que garantizaba el acceso al aborto, y que ya ha causado polémicas muy grandes, como el caso de una niña de 10 años a la que se le prohibió abortar en Ohio, su estado natal, a pesar de que sufrió una violación, y que tuvo que acudir a Indiana para poder hacerlo. El hecho de que no se contemple el aborto ni tan siquiera en casos de violación ha levantado fuertes críticas.

La derogación del aborto no es firme en todo el país

Hay que tener en cuenta que la anulación del caso Roe v. Wade no tiene un final definitivo que implique la derogación del aborto en todos los estados. Precisamente, cada estado tiene la potestad de elegir si lo deroga o no. Y va a ser Kansas el primer estado que decida, pero no por un decreto de su gobernadora, sino por una votación en la que están llamadas casi 1,4 millones a personas, que serán las encargadas de dictaminar qué decisión toman para su región.

De los 105 condados que tiene Kansas, las últimas elecciones presidenciales supusieron un triunfo total para los republicanos. Donald Trump ganó en un centenar de condados, mientras que Joe Biden solamente lo hizo en cinco. Los demócratas lograron asegurar el puesto de su gobernadora, pero los dos puestos del Senado se los llevó el Partido Republicano. Por lo tanto, la votación sobre la derogación o vigencia del aborto, se espera que tenga unos resultados muy ajustados.

Hasta ahora, Kansas permite el aborto con un límite de 22 semanas para las mujeres adultas; en el caso de los menores, deben pedir permiso a los padres para que puedan abortar. Los republicanos tienen fe en que gane el "no" al aborto, agarrándose a que no pierden ninguna votación desde el año 1964 allí, última ocasión en que los demócratas les ganaron en unos comicios, en este caso en las elecciones presidenciales que Lyndon B. Johnson le ganó a Barry Goldwater.