Juzgan a 13 hombres acusados de violar a una mujer drogada en encuentros organizados por su marido

Tres hombres han comparecido ante el Tribunal de la Corona de Manchester Minshull Street, en Reino Unido, acusados de participar en un plan para violar a una mujer inconsciente que, según la acusación, fue drogada y abusada sexualmente por su marido durante más de 20 años, según informa el diario británico Metro.

El marido, un hombre de unos 60 años cuya identidad se ha hecho pública por motivos legales, niega 48 cargos, entre ellos violación, conspiración para violar y administración de una sustancia con intención de aturdirla. De acuerdo con la acusación, habría drogado a su esposa durante años para poder violarla o agredirla sexualmente, en unos hechos que se remontan a principios de la década de 2000.

Además, entre 2023 y su detención el año pasado, presuntamente invitó a otros hombres a abusar de la mujer mientras ella permanecía inconsciente, lo que ha dado lugar a un proceso judicial en el que están implicados un total de 13 acusados.

Durante la última vista, tres de los tres acusados comparecieron ante el tribunal. Un acusado, de unos 40 años, negó los cargos de violación, conspiración para violar y conspiración para cometer agresión sexual con penetración, mientras que un tercer hombre, también de unos 50 años, se declaró inocente de agresión sexual con penetración, agresión sexual y conspiración para cometer agresión sexual con penetración.

El mes pasado, otros seis acusados negaron delitos similares, mientras que uno de los implicados, también de unos 50 años y procedente de Escocia, se declaró culpable de varios cargos, entre ellos agresión sexual con penetración, conspiración para violar y conspiración para administrar una sustancia para anular la voluntad de la víctima.

Dos de los 13 hombres investigados aún no han presentado declaración de culpabilidad o inocencia. El tribunal ha fijado una nueva audiencia de gestión del caso para el 15 de junio, previa al juicio, que está previsto que comience el 1 de septiembre.

puede recurrir a la aplicación Alertcops, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.