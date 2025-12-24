Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
¿Quién es el Pelicot Británico? El exconcejal acusado de drogar a su mujer para que otros la violaran

Otros cinco hombres están acusados de delitos sexuales contra Joanne Young.

Daniel Caballero
Publicado:

La justicia británica ha imputado a seis hombres por cometer más de 60 delitos sexuales contra Joanne Young a lo largo de 13 años. Entre los acusados se encuentra su exmarido, Philip Young, de 49 años, que afronta la mayor parte de los cargos. El modus operandi era el mismo que Dominique Pelicot, drogaba a su esposa para que otros hombres la violaran. Es la sospecha de los investigadores y del Tribunal que lo acusa de 56 delitos sexuales, incluyendo múltiples cargos de violación y administración de un fármaco que dejara inconsciente a su entonces expareja. La víctima ha decidido salir del anonimato para poder visibilizar el proceso.

¿Quién es Philip Young?

Philip Young es un ex concejal británico que será juzgado por un Tribunal de Paz de Swindon por presuntos abusos y violaciones contra su mujer que habrían ocurrido entre 2010 y 2023. El acusado se ha acogido a su derecho a no contestar a ninguna pregunta ante el Tribunal, solo confirmando su nombre y dirección y declarándose no culpable. Según informa The Guardian, Young fue concejal conservador en el Ayuntamiento de Swindon entre 2007 y 2010, encargado de la cartera de Cultura, Regeneración y Desarrollo Económico. Ahora era director de operaciones en una consultora.

Los otros cinco acusados son Norman Macksoni, de 47 años, imputado de un cargo de violación y posesión de imágenes extremas; Dean Hamilton, igualmente de 47 años y sin domicilio fijo, acusado de violación, agresión sexual por penetración y dos cargos de tocamientos sexuales, y Conner Sanderson Doyle, de 31 años, imputado de agresión sexual por penetración y tocamientos sexuales. También Richard Wilkins, de 61 años, imputado de un cargo de violación y tocamientos sexuales, y Mohammed Hassan, de 37 años, acusado de tocamientos sexuales.

Philip Young permanece en prisión preventiva, mientras que los demás acusados se encuentran en libertad bajo fianza. El superintendente detective Geoff Smith dijo en un comunicado que se trata de "un avance significativo en una investigación compleja y extensa" y destacó que la víctima, que ha decidido renunciar al anonimato para dar visibilidad al caso, cuenta con apoyo especializado desde el inicio del proceso.

