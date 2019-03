Jiménez niega que España reconozca la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara

Jiménez, en declaraciones a los periodistas en Quito, aclaró la postura de España sobre la que fuera su ex colonia hasta 1975, y negó que el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, hubiera admitido que la soberanía del Sáhara Occidental fuese marroquí.

"Jáuregui no ha hecho ningún reconocimiento en relación con el territorio de El Aaiún. De hecho, España no tiene allí un consulado porque, aunque constatamos como el resto de países la situación que se da de control por parte de Marruecos de ese territorio, no reconocemos internacionalmente el que esta situación esté legalmente actualizada", explicó Jiménez.

Jáuregui negó que hubiera reconocido la soberanía marroquí el Sáhara Occidental cuando habló de por qué Marruecos justificaba su rechazo a la entrada de los periodistas en El Aaiún para informar sobre lo ocurrido en el campamento de protesta saharaui, cuyo desalojo se ha saldado con varios muertos.

Sus palabras que suscitaron controversia fueron: "No podemos olvidar que la admisión en territorio forma parte de lo que se llama el núcleo duro de la soberanía de un país, y ahí, desgraciadamente, nuestra capacidad de intervención chocó con la negativa absoluta del gobierno marroquí para permitir el acceso de los medios", había manifestado".

Jáuregui precisó que el contencioso del Sahara lleva 35 años sin solucionarse y su salida política debe negociarse en el marco de la ONU. La única representación que España tiene en El Aaiún, la capital administrativa del Sahara Occidental, es la Oficina del Depositario de los bienes del Estado en El Aaiún.