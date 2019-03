Jiménez dice que la UE coordina "posible evacuación" de ciudadanos europeos de Libia

La ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, ha dejado claro este lunes que los Veintisiete están "extremadamente preocupados por la situación de violencia en Libia" y están "coordinando una posible evacuación de los ciudadanos de la UE en Libia, especialmente los que se encuentran en Bengasi", la segunda ciudad del país en la que se ha registrado la mayoría de los 200 muertos en las manifestaciones de los últimos cuatro días.

"Todos expresamos nuestra profunda preocupación por lo que está ocurriendo en Libia, por la represión ejercida contra los manifestantes, por las noticias que nos llegan sobre heridos e incluso muertos. Hemos hecho un llamamiento a que se cese la violencia y hemos condenado también el uso de la violencia contra los manifestantes pacíficos", ha asegurado Jiménez a su llegada al Consejo de ministros Exteriores de la UE en Bruselas para analizar la situación en el norte de Africa y después de que ayer los Veintisiete condenaron la violencia ejercida contra los manifestantes en Libia en los últimos días.

"Queremos decirles a las autoridades libias que tienen que dejar que los manifestantes de manera pacífica puedan manifestar libremente sus opiniones y ejercer libremente sus derechos y que no se puede utilizar la violencia contra estas personas que se están manifestando de manera pacífica y desarmada. En este sentido, la Unión Europea ha expresado una posición muy clara y muy firme", ha insistido Jiménez.

Preguntada por la posible huida a Venezuela del dirigente libio, coronel Muamar Gadafi, y el anuncio este domingo de su hijo Saif a favor de impulsar reformas en el país, la ministra se ha mostrado prudente ante las informaciones "muy confusas" que llegan de Trípoli, pero no "noticias fiables".

"Nosotros no elegimos a los Gobiernos, sino que ante los procesos que se abren en determinados países siempre que tengan el apoyo ciudadano y que supongan iniciar un proceso de apertura y de reforma, lo que hace la UE es acompañar pero si hay algo en lo que insistimos ayer es en no apropiarnos de los procesos que han iniciado los propios ciudadanos y no tomar decisiones que puedan parecer injerencias", ha insistido Jiménez, preguntada si Gadafi sigue siendo un líder legítimo para impulsar las reformas anunciadas por su hijo.

En las reformas está el éxito

Jiménez ha dejado claro que los países con "mayor éxito" serán aquellos que "asuman que tienen que introducir cambio y reformas y estén atentos a lo que la gente dice en la calle". "Son los que podrán conducir un proceso más ordenado de transición y eso es lo que estamos observando", ha insistido, en alusión a países como Túnez y Egipto.

"Algunos países ya han asumido que tienen que iniciar reformas, que tienen que iniciar un proceso de apertura, han presentado un paquete de medidas y están estableciendo un diálogo con la oposición, esa es la mejor opción, el mejor escenario, ante las demandas de los ciudadanos, sentarse con la oposición para iniciar ese proceso de reformas y ese proceso de apertura", ha aclarado.

Aunque Jiménez ha dejado claro que "la Unión Europea es partidaria de mantener siempre las dos líneas de trabajo" con terceros países "la línea diplomática y al mismo tiempo siempre se reserva una línea de sanciones en el caso en que tuviera que mantener una presión sobre un determinado país", la ministra ha insistido en que los Veintisiete han acordado "dejar que cada país construya su propio proceso político y democrático".