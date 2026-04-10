Melania Trump: "No soy una víctima de Epstein y no me presentó a Donald Trump"

"Intentos malintencionados de difamar mi reputación". Con este argumento, la primera dama Melania Trump, ha querido desmentir cualquier vínculo con el pederasta Jeffrey Epstein. Además añadió: "No soy una víctima de Epstein y no me presentó a Donald Trump".

Cuando el presidente de Estados Unidos lleva varios días 'desaparecido' de los focos, en medio de una endeble tregua en Irán, Melania Trump ha hecho una declaración en la Casa Blanca ante los periodistas. Allí pidió que cualquier afirmación que la relacione con el ya fallecido acusado de abusos sexuales a menores "debe terminar".

Nadia esperaba esta declaración y en ella la primera dama pidió que se lleven a cabo audiencias en el Congreso para las víctimas de Epstein.

La sospecha que ha circulado es que habría sido el pederasta fallecido quien habría presentado a Melania al hoy presidente de los Estados Unidos, sin embargo ella lo ha negado. "No soy una víctima de Epstein y no me presentó a Donald Trump".

La imagen de Melania Trump en esta declaración institucional ha sido verdaderamente sorprendente.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.