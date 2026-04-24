Última hora de la guerra de Irán en directo: Israel ataca Líbano en respuesta al bombardeo de Hezbolá horas después de la tregua anunciada por Trump

Donald Trump sigue adelantando acontecimientos que no siempre acaban cumpliéndose. El presidente estadounidense ha indicado que la segunda ronda de conversaciones de paz podrían reactivarse en cuestión de horas aunque al mismo tiempo asegura que ha dado orden de disparar a cualquier embarcación que esté minando el estrecho de Ormuz.

El optimismo de Trump se extiende también al conflicto en Líbano. El presidente ha calificado de "gran éxito" la reunión entre los embajadores de Israel y del Líbano en Estados Unidos, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh, tras la que se han anunciado tres semanas más de tregua. Trump anunció la extensión del alto el fuego declarado el pasado 16 de abril. El republicano añadió que desea recibir próximamente en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y al presidente libanés, Joseph Aoun.

Ya en el Despacho Oval, Trump fue cuestionado sobre un posible acuerdo de paz duradero entre ambos países a lo que se limitó a decir que "existe una gran posibilidad". "Israel debe defenderse. Pero lo van a hacer con cuidado y quirúrgicamente". Pero pocos minutos después de este anuncio Hezbolá disparó un gran número de cohetes sobre el norte de Israel y el ejército de Netanyahu respondió de forma inmediata.

El correo del Pentágono

Un correo electrónico del Pentágono podría determinar la suspensión temporal de España en la OTAN según Reuters. Se trabaja sobre documentos oficiales y no sobre presuntos correos electrónicos. Pedro Sánchez ha defendido en Bruselas la necesidad de más medidas para luchar contra la crisis energética.

Pedro Sánchez ha respondido restándole importancia al supuesto correo electrónico del Pentágono en el que baraja la suspensión de España de la OTAN y aseguró que el Ejecutivo español no trabaja sobre correos electrónicos, sino sobre documentos oficiales, y cumple con sus obligaciones.

"La posición del Gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional", añadió.