Guerra de Irán
Última hora de la guerra de Irán en directo: Israel ataca Líbano en respuesta al bombardeo de Hezbolá horas después de la tregua anunciada por Trump
Sigue en directo online la última hora del alto el fuego entre Estados Unidos, Israel e Irán. En las últimas horas Trump ha anunciado que la tregua entre Israel y Líbano se extiende tres semanas más.
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Donald Trump sigue adelantando acontecimientos que no siempre acaban cumpliéndose. El presidente estadounidense ha indicado que la segunda ronda de conversaciones de paz podrían reactivarse en cuestión de horas aunque al mismo tiempo asegura que ha dado orden de disparar a cualquier embarcación que esté minando el estrecho de Ormuz.
El optimismo de Trump se extiende también al conflicto en Líbano. El presidente ha calificado de "gran éxito" la reunión entre los embajadores de Israel y del Líbano en Estados Unidos, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh, tras la que se han anunciado tres semanas más de tregua. Trump anunció la extensión del alto el fuego declarado el pasado 16 de abril. El republicano añadió que desea recibir próximamente en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y al presidente libanés, Joseph Aoun.
Ya en el Despacho Oval, Trump fue cuestionado sobre un posible acuerdo de paz duradero entre ambos países a lo que se limitó a decir que "existe una gran posibilidad". "Israel debe defenderse. Pero lo van a hacer con cuidado y quirúrgicamente". Pero pocos minutos después de este anuncio Hezbolá disparó un gran número de cohetes sobre el norte de Israel y el ejército de Netanyahu respondió de forma inmediata.
El correo del Pentágono
Un correo electrónico del Pentágono podría determinar la suspensión temporal de España en la OTAN según Reuters. Se trabaja sobre documentos oficiales y no sobre presuntos correos electrónicos. Pedro Sánchez ha defendido en Bruselas la necesidad de más medidas para luchar contra la crisis energética.
Pedro Sánchez ha respondido restándole importancia al supuesto correo electrónico del Pentágono en el que baraja la suspensión de España de la OTAN y aseguró que el Ejecutivo español no trabaja sobre correos electrónicos, sino sobre documentos oficiales, y cumple con sus obligaciones.
"La posición del Gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional", añadió.
Más Noticias
Última hora de la guerra de Irán en directo: China rechaza la acusación de Trump sobre el presunto buque "regalado a Irán"
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Chinarechazó el viernes la acusación del presidente estadounidense, Donald Trump, de que un buque de carga con bandera iraní interceptado por las fuerzas estadounidenses fuera un "regalo de China".
"No se debe perturbar el comercio normal entre países", declaró a los periodistas el portavoz del ministerio, Guo Jiakun.
Última hora de la guerra de Irán en directo: Kallas avisa que Irán se hará "más peligroso" si centran las negociaciones en cuestiones nucleares
La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, advirtió este viernes de que unas negociaciones para la paz en Oriente Medio que se centren sólo en la cuestión nuclear darán lugar a "un Irán más peligroso".
"Si las negociaciones se centran sólo en lo nuclear y no hay expertos nucleares en la mesa, acabaremos con un acuerdo que es más débil que el Plan de Acción Integral Conjunto.
Última hora de la guerra de Irán en directo: La Bolsa española abre con una caída del 0,91%
La Bolsa española ha abierto este viernes con una caída del 0,91 % y por debajo los 17.800 puntos, en la que puede ser su quinta jornada en rojo, mientras el precio del petróleo sigue subiendo ante la ausencia de noticias acerca de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.
Última hora de la guerra de Irán en directo: La ONU condena la muerte de una periodista libanesa en un ataque de Israel
Naciones Unidas ha condenado este jueves "el asesinato de la periodista libanesa Amal Jalil", muerta en la víspera en la localidad de Tiri, en el sur de Líbano, a consecuencia de un ataque perpetrado por el Ejército de Israel que mantuvo a Jalil y a otra reportera asediadas durante horas ante sucesivos bombardeos, hechos por los que el secretario general de la ONU, António Guterres, ha reclamado una investigación.
Última hora de la guerra de Irán en directo: Israel ataca el Líbano después de la tregua anunciada por Trump
Las Fuerzas de Defensa de Israel lanzaron este viernes un ataque contra un lanzacohetes que dijeron que había disparado varias veces desde Líbano contra territorio hebreo, pocas horas después de la tregua anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Según indicó el Ejército israelí en Telegram, la zona israelí atacada fue la aldea fronteriza de Shtula, en el norte del país, sin que las FDI hayan precisado si la presunta agresión procedente de Líbano se produjo antes o después del alto el fuego anunciado desde la Casa Blanca.
Última hora de la guerra de Irán en directo: Expectativas bajas en Islamabad para lograr avances diplomáticos
Las negociaciones de paz entre Irán y EEUU previstas para realizarse en Islamabad continúan en entredicho, ante la ausencia de avances diplomáticos que permitan asegurar que las partes viajarán a la capital pakistaní para reanudar sus encuentros bilaterales pese a los esfuerzos de los mediadores.
Sin comunicados ni manifestaciones oficiales por parte de las autoridades locales, que mantienen desde hace días su posición de que Pakistán hará todo lo posible para traer a las delegaciones iraníes y estadounidenses a la mesa, son las actitudes y las filtraciones que se están produciendo a medios locales y árabes las que dibujan un panorama poco halagüeño para la reunión.
Última hora de la guerra de Irán en directo: La guerra en Irán dispara el presupuesto de Defensa en EEUU a niveles récord
El Pentágono prevé destinar miles de millones de dólares a drones, sistemas de defensa aérea y aviones de combate en su presupuesto para el año fiscal de 2027. El gasto en Defensa alcanzaría así niveles récord. También se trata del armamento crítico para el Ejército estadounidense en su guerra contra Irán.
Aunque los oficiales de Defensa afirman que el plan de gastos se elaboró antes de que empezara la guerra, la relación entre la modificación de las previsiones del arsenal estadounidense y el conflicto son palpables.
Última hora de la guerra de Irán en directo: Las bolsas europeas abrirán cautas ante el estancamiento de las negociaciones EEUU-Irán
Las principales bolsas europeas adelantan una apertura cauta y con tendencia mixta, afectadas por el alza del crudo brent, que cotiza por encima de los 105 dólares el barril, mientras las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán siguen estancadas.
A las 7:30 horas (5:30 GMT) de este viernes, los futuros de la Bolsa de Fráncfort suben un mínimo 0,02 % y los de la Bolsa de París, el 0,20 %.
Por el contrario, la Bolsa de Londres cae el 0,10 % y el índice Euro Stoxx 50, que sigue la evolución del medio centenar de empresas más capitalizadas de la zona euro, el 0,68 %.
En Estados Unidos, los futuros de los principales indicadores de Wall Street adelantan subidas para el S&P 500 y para el tecnológico Nasdaq, mientras que en el caso de Dow Jones de Industriales caen el 0,20 %.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | España podría ser suspendida de la OTAN, según Reuters
Un correo electrónico del Pentágono podría determinar la suspensión temporal de España en la OTAN según Reuters.
Se trabaja sobre documentos oficiales y no sobre presuntos correos electrónicos. Pedro Sánchez ha defendido en Bruselas la necesidad de más medidas para luchar contra la crisis energética.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Trump ordena atacar toda pequeña embarcación sospechosa de minar el estrecho de Ormuz
El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que ha ordenado a la Armada atacar toda pequeña embarcación en el estrecho de Ormuz que pudiera estar desplegando minas y dijo que intensificarán las operaciones de desminado de la vía marítima.
"He ordenado a la Armada de Estados Unidos disparar y hundir cualquier embarcación que esté colocando minas en las aguas del estrecho de Ormuz, por pequeñas que sean (¡sus buques de guerra, los 159, están TODOS en el fondo del mar!). No debe haber ninguna vacilación", anunció Trump en su red Truth Social.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Trump niega que vaya a usar armas nucleares
Donald Trump aseguró que no tiene ninguna intención de realizar un ataque nuclear contra Irán y consideró que "nunca debería permitirse a nadie utilizar un arma nuclear".
Trump respondió de manera airada al ser preguntado si está meditando usar un arma nuclear contra la República Islámica.
"¿Por qué necesitaría hacer eso? ¿Por qué hacer una pregunta tan estúpida como esa? ¿Por qué lo haría? ¿Por qué utilizaría un arma nuclear?", respondió Trump a los medios durante un acto celebrado en el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Segunda ronda de contactos desde que empezó la guerra
La de esta semana ha sido la segunda ronda de contactos entre Israel y el Líbano tras la celebrada el 14 de abril en la sede del Departamento de Estado, en Washington, que supuso la primera reunión de alto nivel entre ambas naciones desde 1993 y concluyó con un acuerdo de alto el fuego de diez días.
Tras el inicio de la guerra contra Irán lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, el Ejército israelí comenzó el 2 de marzo una ofensiva en territorio libanés contra Hizbulá, que ha causado más de 2.300 muertos y un millón de desplazados.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | EE.UU. dice que su problema con Irán no es con los deportistas
Marco Rubio, ha asegurado este jueves que el "problema" con Irán, de cara a su participación en la Copa Mundial de la FIFA, no tiene que ver con sus deportistas sino con los "terroristas" de la Guardia Revolucionaria iraní.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Israel dice que quiere "la paz con Líbano"
Tras la reunión en Estados Unidos, el embajador de Israel, Yechiel Leiter aseguró que su país "quiere la paz con Líbano" y también "quiere la paz para sus ciudadanos". "Estamos unidos al Gobierno libanés en nuestro deseo de librar al país de esa influencia maligna que es Hezbolá", ha subrayado.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo |EE.UU. y la UE firmarán un memorando de entendimiento en minerales críticos
Novedades en las relaciones Estados Unidos-Unión Europea. Ambas partes firmarán un memorando de entendimiento para ayudarse en materia de minerales críticos. La información la ha publicado a última hora del jueves el Departamento de Estado. Marco Rubio y Maros Sefcovic, se reunirán el viernes y participarán en la ceremonia de firma.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Trump "no está pensando" en la propuesta para que Italia sustituya a Irán en el Mundial
Otro momento curioso protagonizado por el mandatario estadounidense ha sido cuando los medios le preguntaron por la propuesta que alguien de su entorno habría realizado para que Italia sustituya a Irán en el Mundial de fútbol que acogerá Estados Unidos. El magnate contestó: "No estoy pensando mucho en eso". Evidenciando que desconocía la idea. "¿Es eso lo que están haciendo? ¿Están pensando en reemplazarlos?", añadió. En una entrevista concedida al diario Financial Times, Zampolli aseguró que le había comentado tanto al presidente estadounidense, como al de la FIFA, Gianni Infantino, la idea de que la selección "Azzurra" sustituya a Irán en el torneo. "Confirmo que sugirió a Trump ya Infantino que Italia sustituya a Irán en el Mundial. Soy italiano de nacimiento y sería un sueño ver a la 'Azzurra' en un torneo organizado en EE.UU. Con cuatro títulos, tienen el historial necesario para justificar su inclusión", dijo.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo| Minutos después de anunciar la tregua Hezbolá disparó cohetes sobre Israel
Trump fue cuestionado sobre un posible acuerdo de paz duradero entre ambos países a lo que se limitó a decir que "existe una gran posibilidad". "Israel debe defenderse. Pero lo van a hacer con cuidado y quirúrgicamente". Pero pocos minutos después de este anuncio Hezbolá disparó un gran número de cohetes sobre el norte de Israel y el ejército de Netanyahu respondió de forma inmediata.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Trump califica de "gran éxito" la reunión entre Israel y Líbano
Donald Trump ha calificado de "gran éxito" la reunión entre los embajadores de Israel y del Líbano en Estados Unidos. En un mensaje publicado en Truth Social Donald Trump decía lo siguiente: "El Presidente de los Estados Unidos, DONALD J. TRUMP, el Vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, el Secretario de Estado, Marco Rubio, el Embajador en Israel, Mike Huckabee, y el Embajador en el Líbano, Michel Issa, se reunieron hoy con altos representantes de Israel y el Líbano en el Despacho Oval. ¡La reunión fue un gran éxito! Estados Unidos colaborará con el Líbano para ayudarlo a protegerse de Hezbolá. El alto el fuego entre Israel y el Líbano se extenderá por tres semanas. Espero recibir próximamente al Primer Ministro de Israel, Bibi Netanyahu, y al Presidente del Líbano, Joseph Aoun. ¡Fue un gran honor participar en esta histórica reunión! Presidente DONALD J. TRUMP"
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Trump anuncia un alto el fuego entre Israel y Líbano durante tres semanas
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre el alto el fuego alcanzado entre Estados Unidos, Irán e Israel. Donald Trump ha anunciado esta noche una tregua de tres semanas entre Israel y Líbano. Trump anunció la extensión del cese de hostilidades declarado el pasado 16 de abril luego de una reunión con los embajadores de Israel y del Líbano, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh, para avanzar en las negociaciones. El republicano agregó que desea recibir próximamente en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y al presidente libanés, Joseph Aoun.
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