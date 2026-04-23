Muere a tiros la ex miss Carolina Flores por un posible ataque de ira de su suegra: "Tú familia ahora es mía"

El pasado 15 de abril, en un departamento de Polanco (Ciudad de México) Carolina Flores, ex miss Teen Universe Baja California 2017, fue encontrada muerta. En el interior de la vivienda se encontraba su esposo, Alejandro Sánchez y su hija de ocho meses, además de su suegra, Erika María Herrera, a quién señala como la culpable del homicidio.

El motivo es por la difusión de un video que capturó los momentos previos al fallecimiento de Flores. En las imágenes, se observa a dos mujeres en casa mientras intercambia palabras. La ex reina de belleza se dirige a la habitación donde tuvo lugar su muerte, y tras ella su suegra.

En ese momento, ellas dos desaparece del plano y se escucha un ruido de disparo. Flores comienza a gritar y tras ello se escuchan cinco disparos más. A los pocos segundos el marido, con el bebé en brazos, se dirige a la habitación y al ver algo en su interior le dice a su madre: "¿Qué hiciste mamá?". Y la madre, en tono tranquilo, le responde: "Nada me hizo enojar". El marido le vuelve a replicar "es de mi familia", pero su madre le dijo "tu familia es mía, tu eres mío"

Los resultados de la necropsia del cuerpo de Carolina Flores mostraron que presentaba 12 impactos de bala: seis en la cabeza y seis en el tórax.

Se quedaron con el cuerpo un día

Un día después de lo sucedido, el marido denunció ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), a lo que las autoridades se desplazaron hacia el departamento donde encontraron una pistola calibre.9 milímetros, siete casquillos y cuatro balas deformadas.

Le preguntaron por qué no denunció en el momento en el que murió la ex reina de belleza, pero Alejandro respondió que priorizó el bienestar de la bebé, ya que temía que si era detenido por la investigación la menor sería enviada a servicios sociales.

La madre de la víctima, Reyna Gómez Molina, se enteró de la muerte de su hija cuando la llamó su nuero al día siguiente. Ella le preguntó como había podido estar en el mismo lugar con el cuerpo de su hija y no haber denunciado, explico en un programa de 'Univisión'.

Por el momento, nadie ha sido detenido, y la investigación permanece abierta por homicidio doloso y se centran en el entorno de la víctima. La Fiscalía de la Ciudad de México analiza y estudia la posible vinculación de Erika María y Alejandro por estar en el lugar de los hechos y el tiempo no esclarecido entre el asesinato y la denuncia.

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