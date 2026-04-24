Tres horas atrapada en excrementos tras el derrumbe de un inodoro

Un viaje por carretera con una parada de emergencia en una letrina de pozo ha dejado atrapada a una mujer entre aguas fecales después de que el inodor colapsara. Sumergida hasta la cintura, la afectada tuvo que esperar casi tres horas en esta fosa del interior rural de Australia hasta ser rescatada.

Según las autoridades del Territorio del Norte, la mujer acabó siendo rescatada por un trabajador local que pasaba por la zona. Sirviéndose de solo una cuerda y su vehículo personal, pudo sacar a la afectada en unos 45 minutos. Posteriormente, la mujer fue trasladada al hospital con heridas leves.

La letrina de hoyo en cuestión se encuentra en la Zona de Conservación de Meteoritos de Henbury, al suroeste de la ciudad de Alice Springs, Australia. Su estructura se desplomó dentro del pozo, arrastrando en su interior a la mujer, según indican las primeras indagaciones de NT WorkSafe, el organismo público encargado de la seguridad laboral en el Territorio del Norte.

Estos baños de fosa son letrinas básicas que carecen de sistemas de alcantarillado, que recogen los desechos humanos en un profundo agujero en el suelo. En este tipo de sanitarios se acumulan residuos humanos, además de pañales y otro tipo de basuras. Son habituales en zonas remotas o rurales.

La comunidad Action for Alice, que denuncia situaciones de delincuencia o inseguridad en este municipio australiano, ha descrito que la mujer viajaba con su marido y sus dos hijos rumbo a su casa en Canberra en el momento en que ocurrió el incidente.

En imágenes difundidas por el blog local, se observa que el retrete ha sido acordonado con una cinta de "precaución" alrededor.

En paralelo, NT WorkSafe ha abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente y determinar posibles fallos en el mantenimiento de la instalación.

Esta no es la primera vez que ocurren accidentes relacionados con letrinas en Australia. Las más reciente de ellas tuvo lugar en julio de 2024, cuando los bomberos tuvieron que desmontar uno de esos inodoros en Indigo Valley después de que un hombre quedara atrapado en su interior. En otros países, han llegado a ocasionar accidentes mortales.

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