¿Puede la OTAN expulsar a un país? El caso de España reabre el debate

La posibilidad de que un país pueda ser expulsado de la OTAN ha vuelto al centro del debate después de que se haya conocido un correo interno del Pentágono en el que Washington estudia medidas contra aliados que no respaldaron sus operaciones en la guerra con Irán. Entre esas opciones, según ha informado un funcionario estadounidense a Reuters, se menciona la suspensión de España de la alianza.

La difusión de este planteamiento ha generado dudas sobre el margen real de actuación de Estados Unidos dentro de la organización y sobre si puede influir en la permanencia de otros países miembros.

El marco legal de la OTAN

La Alianza Atlántica no contempla mecanismos para expulsar o suspender a ninguno de sus integrantes. El Tratado del Atlántico Norte, que regula su funcionamiento, no incluye ninguna cláusula que permita adoptar este tipo de decisiones.

La única vía prevista es la retirada voluntaria. El artículo 13 del tratado establece que cualquier Estado puede abandonar la organización siempre que hayan transcurrido 20 años desde su adhesión, lo que ya se cumple en todos los casos actuales. Para ello, debe notificar su decisión al Gobierno de Estados Unidos y esperar un año desde esa comunicación.

España ingresó en la OTAN en 1982, durante el gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo. La decisión contó con el respaldo parlamentario de UCD, nacionalistas vascos y catalanes y Alianza Popular, mientras que la izquierda se opuso en aquel momento.

El debate se trasladó posteriormente a la ciudadanía mediante un referéndum celebrado en 1986. En esa consulta, el 52,24% de los votantes apoyó la permanencia en la organización bajo determinadas condiciones, entre ellas no integrarse en la estructura militar y mantener la prohibición de armas nucleares en territorio español.

La OTAN se pronuncia

Desde la OTAN han asegurado que el Tratado de Washington, que es el documento fundacional de la Alianza Atlántica, no prevé ningún mecanismo para la suspensión de un Estado miembro. Todo ocurre después de que el Pentágono hubiera sondeado esta opción contra España como una de las maneras de castigar a los aliados que no han apoyado la operación de Estados Unidos en Irán, según unos correos electrónicos filtrados a la prensa.

"El Tratado Fundacional de la OTAN no contiene ninguna disposición relativa a la suspensión de la condición de miembro de la OTAN, la expulsión o la participación limitada", han aclarado.

Reacciones políticas

La idea de una posible salida de España no es nueva. En octubre, el presidente de Estados Unidos ya planteó esa opción tras la negativa española a aumentar el gasto en Defensa al 5% del PIB. Entonces, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respondió que "España es miembro de pleno derecho y comprometido con la OTAN".

Tras conocerse el contenido del correo, Sánchez ha insistido en la misma línea: "No trabajamos sobre emails". El jefe del Ejecutivo ha añadido que el Gobierno actúa en base a "documentos oficiales" y ha reiterado su posición de "absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional".

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