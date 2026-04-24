¿Quién manda en Irán?: Estos son los líderes que podrían tomar el poder ante la ausencia de Mojtaba Jamenei

El conflicto en Oriente Medio no cesa, y Estados Unidos sigue en su lucha con acabar con Irán, concretamente con sus estructuras militares y de seguridad. Sin embargo surge una pregunta sobre quién tiene realmente el poder en el país iraní.

Es la gran duda: ¿Quién manda ahora en Irán?. En teoría, el líder supremo es Mojtaba Jamenei, hijo del anterior ayatolá que murió en un ataque reciente. Sin embargo, su estado de salud es un misterio, ya que hay rumores de que está muy grave e incluso llegaron informaciones de que podría estar en coma, aunque el régimen insistió en que está "sano y salvo".

Aunque a pesar de las negaciones de Irán, desde que fue nombrado aun no ha aparecido públicamente. Ante esta situación, todo apunta a que el poder está en un núcleo militar. Destacan dos personas: Ahmed Vahidi, comandante en jefe de la poderosa Guardia Revolucionaria, y Mohamed Ghalibaf, presidente del Parlamento y también exmilitar. Ghalibaf, que además está teniendo un papel importante en las negociaciones con Estados Unidos.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el pasado lunes que Mojtaba Jamenei podría estar muerto, y que desconocía quién era el líder del régimen de los ayatolás.

Eliminan a líderes iraníes

Sin embargo, la televisión estatal iraní, informó que un consejo de tres miembros asumiría de forma temporal las funciones de liderazgo del país. Se trata del presidente Masud Pezeshkian, el jefe del poder judicial Gholamhossein Mohseni Ejei y un jurista del Consejo de Guardianes que está asumiendo temporalmente algunas funciones mientras no está claro el estado real del líder supremo.

Mientras tanto, Estados Unidos e Israel golpean a la cúpula del régimen, donde los de Netanyahu han matado al ministro de Inteligencia, Esmaeil Khatib; Ali Larijani, alto cargo de seguridad nacional, y el comandante de la milicia Basij, Gholamreza Soleimani, reduciendo significativamente el número de líderes con poder en Irán.

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