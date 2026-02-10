Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Ghislaine Maxwell lanza una oferta a Trump: hablar con "total honestidad" del caso Epstein a cambio de un indulto

Estaba citada para declarar en el Congreso de los Estados Unidos, pero acogiéndose a la Quinta enmienda no ha contestado a las preguntas.

Ghislaine Maxwell

Miriam Vázquez
Publicado:

Ghislaine Maxwell ha declarado por videoconferencia en el Congreso de los Estados Unidos y se ha negado a contestar a las preguntas acogiéndose a la Quinta Enmienda para no autoincriminarse.

Su abogado, David Markus, a través de una publicación en la red social X avanzaba que "la Sra. Maxwell está dispuesta a hablar con total honestidad si el presidente Trump le concede el indulto".

En esa misma publicación exculpa a Donald Trump y a Clinton, pero advierte: "Solo la Sra. Maxwell puede explicar por qué, y el público tiene derecho a esa explicación".

El equipo legal de Maxwell le ha recomendado guardar silencio "porque la Sra. Maxwell tiene actualmente pendiente una petición de hábeas corpus que demuestra que su condena se basa en un juicio fundamentalmente injusto".

Mientras, la polémica por la publicación de los archivos de Epstein, que recogen información que salpica a decenas de políticos y personalidades de numerosos países del mundo, sigue creciendo y salpicando a multitud de gente.

Maxwell se encuentra en un centro penitenciario del estado de Texas tras ser trasladada desde una cárcel federal de Florida. Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niños a principios de los años 2000.

Sobre el caso ha hablado Elon Musk en su red social. Dice que va a pagar todos los gastos de defensa de las víctimas que sean denunciadas por haber desvelado las identidades de los clientes de la red de tráfico sexual.

