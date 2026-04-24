Un millonario aficionado a la caza de grandes presas muere aplastado por una manada de elefantes

Ernie Dosio, un millonario estadounidense de 75 años aficionado a la caza mayor, fue emboscado por una manada de elefantes en una selva tropical de Gabón, el pasado viernes, mientras cazaba pequeños antílopes de bosque en África central, según informó este viernes el medio DailyMail en su edición para Estados Unidos.

El acaudalado propietario de un viñedo en California y dueño de una vasta colección de cabezas de animales exóticos en las salas de trofeos de su casa, fue brutalmente aplastado por una manada de elefantes que se asustaron al cruzarse con él y su guía, que lo orientaba en una expedición de acecho valorada en 30.000 libras esterlinas (40.000 dólares) para intentar cazar a un duiker de lomo amarillo.

Pisoteado hasta la muerte

De manera repentina, mientras avanzaban entre la vegetación de la espesa selva de Lope-Okanda, se toparon con cinco elefantes junto a una cría. La manada, al sentirse en peligro, reaccionaron de inmediato y atacaron a los hombres.

El guía que lo acompañaba sufrió graves heridas y perdió su rifle en medio del ataque. Dosio, en cambio, fue embestido y posteriormente pisoteado por los elefantes hasta que provocaron su muerte.

Según un cazador retirado de Ciudad del Cabo que le conocía, a Ernie, que anteriormente había cazado elefantes, leopardos, rinocerontes, búfalos, leones y ciervos salvajes por toda África y Estados Unidos, no se le permitió llevar sus propias armas durante el viaje, únicamente portaba consigo una escopeta liviana que no era apta para enfrentar animales de gran tamaño.

Reconocido en el mundo de la caza

El cuerpo de Dosio está siendo repatriado a Lodi, California, por la Embajada de Estados Unidos, que ha indicado que el proceso podría tardar "varios días".

"Ernie era un cazador muy conocido y popular en Estados Unidos y en África, un conservacionista muy comprometido, que realizó muchísimas obras de caridad y era una persona realmente buena. Lo sucedido ha afectado profundamente a muchas personas a ambos lados del Atlántico", concluía la fuente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.