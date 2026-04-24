Duras imágenes del momento del asesinato de la exmiss Carolina Flores a manos de su suegra: "¡Qué hiciste mamá!"

El pasado 15 de abril, en una casa de Polanco (Ciudad de México), Carolina Flores, ex miss Teen Universe Baja California 2017, fue hallada muerta. En el interior de la vivienda se encontraba su esposo, Alejandro Sánchez y su hija de ocho meses, además de su suegra, Erika María Herrera, a la que se señalaría como la culpable del homicidio.

En un vídeo compartido por '@c4jimenez' en 'X' se puede ver cómo Carolina y su suegra hablan, y es cuando la exmiss se dirige a la habitación cuando tuvo lugar su muerte. Aunque en las imágenes llega un momento en el que a ellas no se les ve, se escucha un ruido de disparo. Flores comienza a gritar y tras ello se escuchan cinco disparos más. A los pocos segundos, el marido, con el bebé en brazos, va a la habitación y al ver algo en su interior le dice a su madre: "¿Qué hiciste mamá?".

En ese momento, la madre, muy tranquila, le responde: "Nada me hizo enojar". El marido le vuelve a replicar "es mi familia", pero su madre le dijo "tu familia es mía, tu eres mío".

12 impactos de bala

Los resultados de la necropsia del cuerpo de Carolina Flores evidenciaron que la mujer presentaba 12 impactos de bala: seis en la cabeza y seis en el tórax.

Hay algo que llama la atención, y es que el marido denunció ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México un día después de los hechos.

Entonces, las autoridades se desplazaron hacia el apartamento donde encontraron una pistola calibre 9 milímetros, siete casquillos y cuatro balas deformadas.

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