Jared Loughner comparecerá ante un juzgado de Phoenix

Jared Lee Loughner, el supuesto autor del tiroteo que el pasado sábado acabó con la vida de seis personas e hirió de gravedad a la congresista Gabrielle Giffords durante un acto en un supermercado de Tucson, comparecerá ante un tribunal federal de Phoenix alrededor de las 22.00 de la noche del lunes (hora peninsular española), según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.



Actualmente, Loughner permanece bajo custodia policial a la espera de que se celebre esta primera vista, en la que le serán leídos los cinco delitos que le imputa la Fiscalía Federal, estos son: intento de asesinato contra un miembro del Congreso, dos cargos de asesinato de funcionario federal y dos cargos de intento de asesinato de empleado federal.



En esta sesión el tribunal fijará la fecha para celebrar una audiencia preliminar. El detenido, no tiene todavía un letrado que le represente, no obstante, la primera ayudante del Ministerio Público Federal de Arizona, Heather Williams, ha explicado que su oficina está trabajando para asignarle uno.



Por otra parte, el ayudante del sheriff del condado de Pima, Jason Ogan, ha informado de que el segundo hombre que estaba siendo buscado porque aparecía en uno de los vídeos captado por las cámaras de seguridad del supermercado, ha sido exonerado de cualquier responsabilidad.



El hombre "vino, hablamos con él y decidimos que no estaba implicado", dijo Ogan.

Registro en casa de Jared Lee Lougner

Los responsables de la investigación encontraron en un registro de la casa del detenido, Jared Lee Loughner, varios documentos en los que se puede leer, en inglés, "sigo con los planes", "mi asesinato" y "Giffords".

Estas notas revelan una vez más la premeditación con la que actuó el joven de 22 años, que disparó contra Giffords a las puertas de un establecimiento de alimentación cuando participaba en un acto político. Otras seis personas, entre ellas, una niña de 9 años y un juez de distrito, resultaron muertas en el tiroteo.

Según recoge la cadena CNN, la policía también ha encontrado en el hogar del detenido correspondencia cruzada con la oficina de la congresista, en la que la representante demócrata le agradecía su participación en un acto con votantes en 2007.

Intento de asesinato y asesinato en primer grado

Los últimos detalles de la investigación se han conocido al tiempo que se ha hecho público que Jared Lee Loughner ha sido acusado de cinco cargos, a la espera de su comparecencia ante el juez prevista para este lunes.

Los cargos son tres por intento de asesinato de un funcionario público, como son la congresista Gabrielle Giffords y dos de los miembros de su equipo que resultaron heridos, Pam Simon y Ron Barber, que también permanecen hospitalizados.

Los otros dos cargos son por asesinato en primer grado, uno por la muerte del juez federal John Roll, y otro por Gabriel Zimmerman, uno de los directores del equipo de la congresista.

El director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Robert Mueller, ha indicado que estos cargos son solo el principio, y que el joven podría ser procesado bajo la ley que persigue el terrorismo en territorio nacional.