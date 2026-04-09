Las palabras de un ministro israelí cargando contra Pedro Sánchez: "Eres un completo y absoluto don nadie"

Israel sigue mostrando su descontento con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su postura con la guerra en Irán. En esta ocasión ha vuelto a ser el ministro israelí de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, quien carga contra Sánchez. Ha afirmado que es "un completo y absoluto don nadie". Esto llega después de que Pedro Sánchez mostrara su rechazo público con la ofensiva israelí contra el Líbano. "Justo hoy, Netanyahu lanza su ataque más duro contra el Líbano desde que empezó la ofensiva. Su desprecio por la vida y el derecho internacional es intolerable", escribió el presidente español este miércoles en X.

"Israel está en guerra con el eje del mal, incluido usted"

El ministro israelí ha lanzado un rotundo mensaje que muestra su desagrado con las palabras de Sánchez: "No hay palabras para describir mi desprecio por ti. Eres un completo y absoluto don nadie", escribió Chikli en su cuenta de X. No es la primera vez que el ministro de Israel critica con dureza a Sánchez, y afirma que Israel "no tiene ningún conflicto con el Líbano". "(Israel) Está en guerra con el eje del mal iraní, con Hizbulá y con sus cómplices, incluidos (Nicolás) Maduro y usted", asegura en su mensaje hacia el jefe del Ejecutivo español.

Chikli también acusa a Sánchez de "aliarse con este régimen terrorista", refiriéndose a Irán. "Al hacerlo, se ha convertido en cómplice de la opresión del pueblo iraní y en cómplice del terror impuesto por Hizbulá al Líbano", sentencia. El ministro además critica al presidente por estar en "una alineación deliberada con Irán, con Hamás, con Hizbulá, con el mal puro".

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