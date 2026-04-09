Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

OFENSIVA ISRAELÍ

Las palabras de un ministro israelí cargando contra Pedro Sánchez: "Eres un completo y absoluto don nadie"

El ministro israelí de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, responde así a las palabras de Sánchez rechazando la ofensiva israelí contra el Líbano.

Las palabras de un ministro israel&iacute; cargando contra Pedro S&aacute;nchez: &quot;Eres un completo y absoluto don nadie&quot;

Las palabras de un ministro israelí cargando contra Pedro Sánchez: "Eres un completo y absoluto don nadie"EUROPA PRESS

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

Israel sigue mostrando su descontento con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su postura con la guerra en Irán. En esta ocasión ha vuelto a ser el ministro israelí de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, quien carga contra Sánchez. Ha afirmado que es "un completo y absoluto don nadie". Esto llega después de que Pedro Sánchez mostrara su rechazo público con la ofensiva israelí contra el Líbano. "Justo hoy, Netanyahu lanza su ataque más duro contra el Líbano desde que empezó la ofensiva. Su desprecio por la vida y el derecho internacional es intolerable", escribió el presidente español este miércoles en X.

"Israel está en guerra con el eje del mal, incluido usted"

El ministro israelí ha lanzado un rotundo mensaje que muestra su desagrado con las palabras de Sánchez: "No hay palabras para describir mi desprecio por ti. Eres un completo y absoluto don nadie", escribió Chikli en su cuenta de X. No es la primera vez que el ministro de Israel critica con dureza a Sánchez, y afirma que Israel "no tiene ningún conflicto con el Líbano". "(Israel) Está en guerra con el eje del mal iraní, con Hizbulá y con sus cómplices, incluidos (Nicolás) Maduro y usted", asegura en su mensaje hacia el jefe del Ejecutivo español.

Chikli también acusa a Sánchez de "aliarse con este régimen terrorista", refiriéndose a Irán. "Al hacerlo, se ha convertido en cómplice de la opresión del pueblo iraní y en cómplice del terror impuesto por Hizbulá al Líbano", sentencia. El ministro además critica al presidente por estar en "una alineación deliberada con Irán, con Hamás, con Hizbulá, con el mal puro".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Irán vuelve a cerrar Ormuz a causa del ataque de Israel contra Líbano

Se eleva humo tras una explosión en el barrio de Abbasiyeh tras un ataque israelí, en Tiro, Líbano.

Publicidad

Mundo

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu

Última hora de la guerra de Irán en directo: Netanyahu anuncia negociaciones con Líbano para desarmar a Hezbolá

Las palabras de un ministro israelí cargando contra Pedro Sánchez: "Eres un completo y absoluto don nadie"

Las palabras de un ministro israelí cargando contra Pedro Sánchez: "Eres un completo y absoluto don nadie"

Una vecina de la Base de Rota, en Cádiz

Los vecinos de las bases militares de EEUU en España temen las amenazas de Trump: "Nos vamos a la ruina"

Un misterio preocupante: nueve científicos muertos relacionados con proyectos espaciales de la NASA
NASA

Un misterio en la NASA: nueve científicos muertos relacionados con proyectos espaciales

Inteligencia Artificial
Inteligencia Artificial

Anthropic limita su nuevo modelo de IA Mythos a grandes tecnológicas para controlar ciberataques

Muere Michael Patrick, actor de 'Juego de Tronos' tras una larga lucha contra el ELA
ELA

Muere Michael Patrick, actor de 'Juego de Tronos' tras una larga lucha contra la ELA

El actor ingresó en el centro hospitalario hace diez días y según un comunicado en redes sociales, "falleció en paz, rodeado de familiares y amigos".

La influencer Rita Ephrem
Influencer

Muere la influencer Rita Ephrem tras una enfermedad rara: sufrió ictus, trombosis, infecciones e intubaciones

Compartía el día a día de su enfermedad a través de las redes sociales.

Donald Trump , flanqueado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, habla durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 6 de abril de 2026.

La Administración Trump se plantea castigar a los países de la OTAN críticos con la guerra en Irán

'La Reina de la Ketamina' condenada a 15 años de prisión en relación con la muerte de Matthew Perry

'La Reina de la Ketamina', condenada a 15 años de prisión en relación con la muerte de Matthew Perry

Antena3 Noticias

El teniente Juan Antonio del Castillo, sobre el acuerdo del alto el fuego: "Hacen falta elementos verificables"

Publicidad