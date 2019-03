Isabel II anuncia una reforma de la Cámara de los Lores al esbozar la prioridades del Gobierno

En una ceremonia solemne pero a través de un discurso más bien breve -redactado por el Gobierno-, la monarca de 86 años ha subrayado que la prioridad del Ejecutivo que encabeza el conservador David Cameron sigue siendo "combatir el déficit" y "volver al crecimiento económico", así como dotar de empleo y oportunidades a los británicos.



Entre los objetivos figura la creación de las "condiciones" para la recuperación, incluidas revisiones de la burocracia, cambios en las leyes laborales para que los empresarios tengan "confianza" y puedan contratar y el establecimiento de límites para el pago a directivos.



Isabel II, que ha acudido junto a su marido, el príncipe Eduardo, también ha esbozado nuevas leyes sobre familia e infancia, pensiones, sistema bancario, comunicaciones, Justicia, registro electoral o creación de una Agencia Nacional contra el Crimen, entre otras, ante un público en el que estaba la cúpula política del país.



Sin embargo, ha sido un debate recurrente en Reino Unido, la reforma de la Cámara de los Lores, la medida que más atención ha levantado entre los medios locales. "Creemos que el poder debe ser transferido de los políticos en Westminster al pueblo de Reino Unido, por lo que cumpliremos con lo prometido en los textos de nuestro partido y reformaremos la Cámara de los Lores", han dicho Cameron y su 'número dos', el liberaldemócrata Nick Clegg, en un comunicado conjunto.

Se estudia una reducción considerable de los actuales 800 pares

Aunque ni la reina ni el Gobierno han desvelado qué cambios estudia introducir el Gobierno, la reforma podría permitir que el 80% de los lores sea elegido mediante un sistema proporcional y no por designación o influencia aristocrática. Asimismo, según apunta 'The Guardian', se estudia una reducción considerable de los actuales 800 pares.



El laborista Sadiq Jan ha criticado que "no está claro" cómo planea reformar el Ejecutivo de coalición la Cámara de los Lores o si representa una prioridad, según ha informado la BBC. Jan también ha subrayado que Cameron y Clegg no han hecho mención alguna a la posible convocatoria de un referéndum para plantear a la ciudadanía posibles cambios.