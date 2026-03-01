Celebraciones en varias zonas de Irán por la caída del líder supremo Alí Jameneí

Las celebraciones por la caída del líder supremo se repiten en varias zonas de Irán. En distintas ciudades, grupos de opositores al régimen salieron a las calles entre vítores, bocinazos y fuegos artificiales improvisados para festejar el fin de una etapa que consideran marcada por la represión y la falta de libertades.

En el centro del país, las imágenes de la noche muestran a decenas de personas concentradas en plazas y avenidas principales, ondeando banderas y coreando consignas contra el sistema político instaurado tras la revolución islámica. En ese contexto, un grupo de manifestantes derribó una estatua de Ali Jameneí, símbolo para muchos del poder concentrado durante décadas en la figura del líder supremo.

Los bombardeos conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán comenzaron el sábado, cuando murió el ayatolá junto a buena parte de la cúpula militar iraní, y han continuado este domingo con varias oleadas de ataques sobre Teherán. Irán ha prometido vengar la muerte de Jameneí y, hasta el momento, ha atacado Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, entre otros aliados de Washington donde la potencia norteamericana mantiene bases militares. Trump, que se encuentra en su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, anunció en la madrugada del sábado el lanzamiento de esta operación, cuyo objetivo es derrocar el régimen iraní, pese a que Washington y Teherán mantenían negociaciones para un nuevo pacto nuclear.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.