Un tiburón ataca a un menor de 13 años que lo pescó por error en Estados Unidos

Un joven de 13 años fue mordido en el muslo de su pierna por un tiburón de 1,8 metros de longitud después de que él y sus amigos lo pescaran por error y trataran de desengancharlo del anzuelo, según fuentes del diario estadounidense ‘The New York Post’. Una testigo que navegaba por la zona vio la escena en directo y no daba crédito a lo que estaba viendo: ”Fui hasta la embarcación y vi a tres adolescentes y una escena realmente traumática”.

De pesca con familia y amigos

El menor se encontraba a bordo de una embarcación junto a otros dos adolescentes y su padre cerca de la isla de Ossabaw, situada a unos 32 kilómetros al sur de Savannah. Los testigos de los hechos explicaron que ya se vieron venir que algo importante había pasado: "Estaba sentada aquí, en la parte trasera del barco, leyendo un libro cuando vimos acercarse otra embarcación. Desde lejos ya se notaba que estaba ocurriendo algo grave", explicó la testigo de otra embarcación.

Rápida reacción de los servicios de emergencia

La voluntaria de los servicios de emergencias del condado de McIntosh, BJ Comer, explicó al mismo medio que escuchó el alboroto y corrió hasta su coche para recoger su equipo de emergencias, convencida de que tendría que colocar un torniquete: "Cogí el botiquín de primeros auxilios y les ayudé". Según explicó a WTOC, corrió a su vehículo para recoger su equipo de emergencias y colaborar en la asistencia al menor hasta la llegada de los sanitarios. El adolescente fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento por la herida. Las autoridades no han informado de que su vida corra peligro.

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