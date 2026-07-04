VÍDEO: El Papa León XIV pierde el solideo en el sur de Italia

El Papa León XIV se encuentra en la isla italiana de Lampedusa, ubicada al sur de Sicilia. La visita del pontífice a la mayor de las islas del archipiélago de las Pelagias, se debe al homenaje que ha rendido a los migrantes fallecidos en la ruta del Mediterráneo central.

Además, ha evocado el legado de su predecesor, el papa Francisco, en la atención a esta crisis humanitaria y ha oficiado una misa en la isla con la imagen de la Virgen de Porto Salvo.

León XIV ha protagonizado una divertida anécdota, al perder su solideo a causa del viento, aunque más tarde ha podido recuperarlo.

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