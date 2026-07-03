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La búsqueda de supervivientes se apaga en Venezuela mientras las familias se resisten a abandonar los escombros

Las tareas de rescate dejan paso al desescombro en las zonas más afectadas, aunque decenas de personas continúan esperando noticias de sus familiares desaparecidos.

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La búsqueda de supervivientes se apaga en Venezuela | Europa Press

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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La esperanza comienza a desaparecer entre los escombros de La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos que han sacudido Venezuela. Con el paso de las horas, las labores de rescate empiezan a dar paso a los trabajos de desescombro, mientras familiares y voluntarios se niegan a abandonar los lugares donde creen que todavía pueden encontrarse sus seres queridos.

La ciudad ha amanecido con menos movimiento que en jornadas anteriores. El ruido de las máquinas se ha reducido y los equipos de emergencia trabajan cada vez en menos puntos. El silencio empieza a imponerse en un escenario marcado por la incertidumbre y la espera.

Familias que siguen esperando

A pesar del cansancio y de la falta de recursos, numerosos voluntarios continúan colaborando en la búsqueda de posibles supervivientes. "Todavía hay gente viva porque los milagros existen y nosotros, esta gente que está aquí, vinieron a eso. Nosotros vinimos a eso", explica uno de los vecinos que participa en las tareas de rescate.

A pocos metros, una mujer permanece junto al lugar donde quedaron sepultados varios miembros de su familia. Lleva ocho días sin marcharse. "Mi hijo ahí, mi hermana todavía me queda. Ya sacamos a mi mamá y a mis dos sobrinos", relata mientras observa los trabajos entre los restos del edificio.

La esperanza se reduce

Las escenas de angustia se repiten en distintos puntos de la zona cero. Muchas familias siguen esperando una noticia que no termina de llegar, aferradas a la posibilidad de encontrar con vida a quienes permanecen desaparecidos. "Nos faltan mis tres niñas: una de 17, una de 10, una de 6 y mi esposa. Tengo algo ahí que me dice y me repite que están con vida", asegura otro familiar.

Mientras avanzan las tareas de retirada de escombros, el ambiente en La Guaira refleja cómo la esperanza inicial va dejando paso a la resignación. Sin embargo, quienes siguen buscando a sus familiares se resisten a abandonar el lugar, convencidos de que todavía puede producirse un milagro.

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