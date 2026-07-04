El veredicto final que inquieta a EEUU: un niño apareció vivo en la morgue tras haber sido declarado muerto

Según fuentes del diario británico 'The Sun’ el 8 de febrero, coincidiendo con la celebración de la Super Bowl un bebé de aproximadamente 18 meses fue localizado milagrosamente con vida en la morgue del hospital Mercy Gilbert después de que un médico lo declarara muerto por error. Un nuevo informe policial podría llevar el caso por fin a un desenlace final, agentes y sanitarios aseguran haber detectado señales de que el niño podía seguir vivo antes de llevárselo a la morgue.

Un informe policial, el hilo del que tirar

Los documentos policiales oficiales conocidos posteriormente contradicen el diagnóstico médico al asegurar que el menor había mostrado signos de vida previos a su declaración de fallecimiento. Incluso, uno de los agentes dijo haber escuchado de una de las enfermeras que el niño tenía pulso.

Sin embargo, ni con esas se puso en duda el diagnóstico oficial y el niño fue enviado a la morgue del hospital. El pequeño Vincent estuvo 5 horas allí hasta que un médico forense apreció que el niño seguía con vida al detectarle un débil latido. Inmediatamente fue evacuado en helicóptero al Hospital Infantil de Phoenix para recibir tratamiento. La familia del niño explicó que el estado inicial del pequeño, tras ser rescatado de la morgue, era crítico al asegurar los médicos que varios de sus órganos estaban dejando de funcionar y también diagnosticaron daños cerebrales. Sin embargo, pocos días después volvieron a equivocarse: una resonancia magnética reveló que Vincent no presentaba lesiones cerebrales. El niño únicamente sufría una pequeña contusión cerebral.

Una pesadilla convertida en realidad

Vincent Lorenzo Fiordilino, fue encontrado flotando boca abajo en la piscina de su casa después de que sus padres, Alexus y Angelo, lo hubieran dejado solo 15 minutos para salir a hablar fuera. El pequeño no dio señales de vida cuando fue sacado del agua. Los padres de la criatura por suerte, tuvieron una rápida reacción ante el desconocimiento del paradero del niño y comenzaron a buscarlo. Fue en primer lugar la madre, quién en pocos segundos lo encontró flotando en la piscina de la vivienda familiar.

El padre del bebé de 18 meses realizó un intento desesperado de reanimarlo mediante una maniobra de reanimación cardiopulmonar (RCP) como así le indicaron los servicios de emergencia por teléfono. Un familiar aseguró que el pequeño Vincent "empezaba a responder". A los pocos minutos de la primera llamada agentes de policía llegaron al domicilio familiar para atender la emergencia. El hijo pequeño de Alexus y Angelo fue trasladado de urgencia al hospital donde tras las primeras exploraciones, fue declarado muerto erróneamente.

Un caso inédito

El personal sanitario ha comenzado a referirse a Vincent como el 'bebé milagro', después de que los médicos consiguieran retirarle progresivamente la asistencia respiratoria apenas unos días más tarde. A pesar de este caso denominado como milagroso, el pequeño Vincent todavía afronta una recuperación larga y complicada: "Necesitará una terapia intensiva y seguimiento médico continuo"- explicó la familia. La familia ahora deberá cubrir los altos costes del tratamiento, es por ese motivo que ha creado una campaña en la conocida web 'GoFundMe' en la que ha recaudado por el momento 14.000 libras esterlinas : "Entre la atención de urgencia, el traslado en helicóptero, los cuidados en la UCI, las resonancias magnéticas, el tratamiento para mantener el funcionamiento de los órganos y la terapia que necesitará a largo plazo, la carga económica es enorme", señaló la familia .

¿Grave negligencia?

Tras conocerse el caso, el hospital estadounidense aseguró que abrió una investigación interna y calificó lo sucedido de “situación desgarradora”. Por el momento, el médico que certificó la muerte no se enfrenta a cargos penales. La investigación continúa para aclarar cómo pudo producirse la secuencia de hechos y si se siguieron correctamente los protocolos médicos.