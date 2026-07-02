Nueva casa de los horrores en Ohio: rescatados 16 niños "en condiciones deplorables" tras pasar los últimos cuatro años encerrados

Nueva casa de los horrores, esta vez en una zona rural de Ohio. Las autoridades han informado de que 16 niños de la misma familia han sido rescatados "en condiciones deplorables" de una casa en la que llevaban encerrados cerca de cuatro años.

Tanto los padres de los menores como los abuelos han sido detenidos. Gary Siders Jr., Elizabeth Siders, Gary Siders Sr. y Christina Siders están acusados de 17 delitos. Las edades de los menores rescatados están comprendidas entre el año y los 18. Tras localizarlos y rescatarlos, algunos de ellos han tenido que ser hospitalizados y permanecen ingresados en estado grave.

"Era algo inconcebible. A la luz de las pruebas, si hubieran esperado otras 24 horas, existía una probabilidad muy alta de que estuviéramos lidiando con una o varias muertes", dijo en una rueda de prensa el fiscal general de Ohio, Andy Wilson que calificó la vivienda en la que ocurrieron los hechos como una propia del tercer mundo.

La mayoría de los niños estaban encerrados en un espacio de aproximadamente 4 x 4 metros, "donde pasaron la mayor parte de los últimos cuatro años". "A la mayoría de nuestro ganado se le mantiene en mejores condiciones que a estos niños. Había una gran presencia de bacterias y excrementos; era una escena simplemente repugnante", dijo el Alguacil del condado de Vinton, Ryan Cain.

Según la investigación la familia Siders habría residido en diferentes condados de Ohio en el últimos 18 años tiempo en el que evitó generar registros médicos o gubernamentales sobre los niños.