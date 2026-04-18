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Una influencer atropella a su hijo de 23 meses con el coche: "El peor día de nuestras vidas"

La creadora de contenido publico en sus redes el atropello accidental hacia su hijo y lo calificó como el peor día de sus vidas.

Una influencer de crianza atropella a su hijo de 23 meses con el coche: &quot;El peor d&iacute;a de nuestras vidas&quot;

Una influencer de crianza atropella a su hijo de 23 meses con el coche: "El peor día de nuestras vidas"Instagram @hillside_farmhouse

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Lucía Hernández
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Kelly Hopton-Jones, de 36 años y madre de dos hijos, anunció en su cuenta de Instagram que el miércoles, 15 de abril, saldría a llevar a su hija Lily, de cuatro años, a comprar dulces antes de su presentación de baile. Mientras, su marido y su hijo Henry, de 23 meses, se quedarían en casa.

"En cuestión de segundos"

Hopton-Jones, que cuenta con más de 63.000 seguidores en su cuenta de Instagram bajo el nombre de "Hillside Farmhouse" y comparte consejos sobre crianza, dijo que cuando se marchaba, su hijo Henry salió disparado del garaje y "en cuestión de segundos" fue atropellado por su coche. "Yo estaba conduciendo", comentó. También añadió que "nuestros vecinos intervinieron de inmediato y se llevaron a Lily, y corrimos a la sala de emergencias".

Las radiografías del pecho, piernas y el cuello de su hijo menor resultaron normales, comentó la influencer. Además, en el examen neurológico no se mostraron signos de lesión en la cabeza. Sin embargo, Henry tiene fracturas en la pelvis que "tardarán en curarse" y algunas abrasiones, explicó.

Hopton-Jones recordó el incidente como "el peor día de nuestras vidas" y dijo que fue "un verdadero milagro" que su hijo no resultara más herido. No dejamos de revivirlo, intentando comprender cómo pudo suceder esto estando allí mismo. "No tengo la respuesta", escribió la creadora de contenido junto a unas fotos en las que aparece sosteniendo la mano de Henry mientras él estaba en la cama del hospital.

En su publicación también comentó que "es muy fácil empezar a cuestionarlo todo. Si la mañana hubiera sido diferente. Si B hubiera ido a trabajar como de costumbre, ambos niños habrían estado seguros en sus sillas de coche". En su mensaje destacó: "Podríamos volvernos locos con los 'qué pasaría si', y la verdad es que un poco". Terminó diciendo que "los accidentes ocurren".

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