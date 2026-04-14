Un pastor encuentra la mochila de la influencer Annabella Lovas un año después de su extraña muerte en Canarias

El descubrimiento por parte de un pastor de una mochila abandonada en el sur de Gran Canaria ha reactivado la investigación policial sobre la extraña muerte de Annabella Lovas, una joven influencer húngara de 32 años.

Su cadáver fue hallado hace aproximadamente un año en el barranco de El Berriel, después de que su familia denunciara su desaparición. La historia de la joven está marcada por una serie de episodios difíciles de aclarar por parte de los investigadores, ya que tras hacerse famosa en Hungría al participar en un programa televisivo de citas, fue diagnosticada de cáncer y su vida cambió por completo.

La historia de Annabella Lovas

La mujer emprendió un viaje personal ligado a la espiritualidad y comenzó a recorrer distintos países hasta que en septiembre de 2024 llegó a Canarias. Dos meses después su familia denunció su desaparición, lo que motivó la activación de una alerta internacional y fue localizada en un hotel de Playa del Inglés, al sur de Gran Canaria.

Ella aseguró encontrarse bien y manifestó su deseo de no mantener contacto con sus familiares, que en febrero de 2025 volvieron a perderle la pista. Un mes después, el 6 de marzo, dos barranquistas hallaron su cuerpo en avanzado estado de descomposición en una charca de difícil acceso en El Berriel.

Hipótesis sobre su muerte

Durante meses la identidad de la víctima fue un enigma para los investigadores debido al estado del cadáver y a la ausencia de pertenencias y finalmente fue identificada gracias a una pieza dental pero la autopsia no logró determinar la causa de la muerte. Los investigadores sí pudieron descartar indicios de violencia, de agresión sexual, de estrangulamiento y de ahogamiento.

Entre las hipótesis que se manejan, cobra fuerza la posibilidad de que la joven falleciera unos días antes en otro punto cercano, ya fuera por un accidente o por suicidio, y que una riada arrastrara su cuerpo hasta el lugar donde fue encontrado.

Ahora, cerca de un año después, un pastor que caminaba por las inmediaciones del mirador astronómico de la Degollada de las Yeguas encontró una bolsa abandonada junto a la carretera GC-60, a unos tres kilómetros de Arteara.

Nuevas incógnitas del caso

Al inspeccionar su interior, el hombre localizó un pasaporte y varios enseres personales, y decidió avisar a la Policía. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Científica, que recogieron los objetos y realizaron las primeras diligencias y tras su análisis, los investigadores confirmaron que las pertenencias correspondían a Annabella Lovas. Hasta ahora no se había encontrado ningún objeto personal de la joven desde la localización de su cuerpo, por lo que se plantean nuevas incógnitas en un caso rodeado de misterio.

Los agentes tratan ahora de esclarecer cómo la mochila terminó en las inmediaciones de un antiguo vertedero clausurado meses atrás, así como reconstruir los últimos movimientos de la joven en la isla. La principal hipótesis policial sigue apuntando a que Lovas pudo haberse quedado sin recursos económicos y habría decidido seguir viviendo en condiciones precarias en cuevas o asentamientos frecuentados por personas sin hogar.

Esperan que la mochila pueda aportar nuevas pistas sobre los últimos días de Annabella Lovas en la isla y ayudar a esclarecer un caso que, un año después, continúa abierto.

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