Encuentran en un estanque el cadáver del pequeño Noah, el niño de 3 años desaparecido en Suffolk

No hay consuelo en Suffolk después de que la Policía confirmase que un equipo de buzos localizó el cadáver del pequeño Noah Woods, que llevaba desde el martes desaparecido.

Más de 1.300 personas participaron en los diferentes dispositivos de búsqueda. La respuesta ciudadana fue abrumadora y gente llegada desde Birmingham o Hampshire se desplazaron a Suffolk para poner su granito de arena. Además helicópteros y unidades caninas rastrearon cada uno de los rincones desde el minuto cero.

A Noah se le perdió la pista el pasado martes en un parque infantil. El pequeño tenía 3 años, no podía hablar y era parcialmente sordo.

Una de las últimas personas que vio a Noah con vida fue Michael Crowley, que el martes trabajaba frente al parque infantil en el que se perdió su rastro y declaró a BBC que "tenía un aspecto muy feliz y saludable". La policía tenía como pista que el pequeño salió corriendo por un callejón hacia una zona en la que se está construyendo una urbanización.

El lago en el que se encontró su cuerpo es Decoy Pond, un lago de pesca que está cerca del área infantil. El estanque, que tiene una profundidad media de 1,5 metros, pero alcanza casi tres en algunos puntos. El superintendente Pearse aclaró que el pequeño no ha sido identificado oficialmente, pero que la familia ya había sido informada. "Nuestros pensamientos están con la familia de Noah y con todos los que lo conocieron", dijo.