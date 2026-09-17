Todo lo que se sabe del asesinato de Claudia Tacoronte en México

Las autoridades mexicanas desplegaron este miércoles un operativo de búsqueda y captura contra Francisco Javier 'N', alias 'El Trompas' y presunto asesino de la estudiante española Claudia Tacoronte. La joven española de 21 años murió apuñalada el pasado sábado en la Casa de la Cultura de Cuautla, en el Estado de Morelos.

Precisamente, la Policía de Cuautla ha emitido una serie de imágenes en las que se puede ver a Claudia Tacoronte en el acto al que asistió en la Casa de la Cultura momentos antes de ser asesinada.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, ha garantizado que su Gobierno "no descansará" hasta localizar al responsable del crimen y hacer justicia.

"No descansaremos hasta dar con el responsable y haremos justicias. Si alguien tiene información que permita dar con su paradero, es muy importante que se comuniquen a los teléfonos de la Fiscalía", señaló Margarita González Saravia.

El Trompas, principal sospechoso del asesinato de Claudia Tacoronte

Francisco Javier 'N', alias 'El Trompas', cuenta además con una orden de detención, según confirmó el fiscal estatal, Fernando Blumenkron, quien informó que las autoridades ya realizaron búsquedas en distintos domicilios para intentar localizarlo. El fiscal puntualizó que la búsqueda está activa en Morelos y otros estados y avisó que próximamente se darán más detalles sobre el avance de las investigaciones.

Claudia Tacoronte había llegado a México a mediados de agosto para un intercambio entre la UAEM y la Universidad de Granada, donde cursaba cuarto de Educación Infantil. Se trata de la cuarta alumna de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) asesinada en apenas siete meses, después de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes.

En las imágenes de una cámara de seguridad se observa a un hombre con mochila negra, camisa blanca y pantalones cortos salir corriendo del lugar de los hechos. Testimonios de los vecinos de la zona de Cuautla donde fue asesinada la estudiante española de 21 años el pasado sábado, han logrado identificar extraoficialmente a Francisco Javier 'N', alias El Trompas, como sospechoso.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos investiga el asesinato bajo el protocolo de feminicidio, pero se mantienen abiertas otras líneas de investigación, aunque el principal motivo que se especula hasta ahora sería un intento de robo.

Lara Tacoronte, hermana de Claudia, emitió un vídeo este mismo mates en el que confirmó que su hermana llevaba poco "menos de un mes, tres semanas" en la ciudad de Cuautla, adonde se había desplazado con un programa de intercambio desde la Universidad de Granada.

"Se fue a México de intercambio y anoche (el domingo) alguien intentó robarle el móvil, un hombre. Salió corriendo, él fue detrás de ella y le clavó un cuchillo en el vientre. No una vez, sino varias, sin ningún tipo de justificación", denuncia Lara Tacoronte.

Protesta por el asesinato de Claudia Tacoronte

Estudiantes y activistas mexicanas llevaron a cabo una protesta este miércoles durante el desfile cívico-militar por el Día de la Independencia, en el estado de Morelos, pro el asesinato de Claudia Tacoronte.

El desfile en el centro de Cuernavaca, ciudad a 120 kilómetros al sur de Ciudad de México, quedó interrumpido por la movilización, encabezada por estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), donde Tacoronte realizaba un intercambio con la Universidad de Granada.