Trump veta a CNN, MS NOW y Politico de la Casa Blanca y amenaza con ampliar la lista

Donald Trump abre un nuevo frente con los medios de comunicación. El presidente de Estados Unidos ha anunciado este viernes que CNN, MS NOW y Politico tendrán prohibido, con efecto inmediato, el acceso a la Casa Blanca. Una decisión que justifica por la cobertura informativa que realizan sobre su Administración y que amenaza con extender a otros medios.

El mandatario ha comunicado la medida a través de Truth Social, su propia red social, donde ha vuelto a cargar contra una parte de la prensa estadounidense.

"Los medios de comunicación no deberían poder escribir o difundir constantemente ficción y mentiras cuando cubren al presidente de Estados Unidos", ha escrito Trump.

Un veto con efecto inmediato

Trump ha señalado directamente a las tres organizaciones afectadas por la decisión. "Me enorgullece anunciar que, con efecto inmediato, prohíbo el acceso a la Casa Blanca a la CNN de noticias falsas, a MSNOW (que recientemente cambió su nombre de MSNBC debido a su falta de audiencia y credibilidad) y a Politico (...) como resultado de su constante cobertura de NOTICIAS FALSAS", ha afirmado.

El presidente estadounidense no ha especificado qué informaciones concretas han motivado la decisión. Sí ha dejado abierta la puerta a nuevas restricciones al asegurar que otros medios de comunicación "van después".

El anuncio ha sorprendido además a la propia sala de prensa de la Casa Blanca, donde este viernes se encontraban trabajando periodistas pertenecientes a algunos de los medios afectados.

Un nuevo enfrentamiento de Trump con la prensa

La medida supone un nuevo episodio en la tensa relación que Trump mantiene desde hace años con determinados medios de comunicación y periodistas. El presidente les ha acusado reiteradamente de mentir sobre él y su Administración.

El actual mandato ya había vivido otro enfrentamiento por el acceso de la prensa a determinados actos presidenciales. En 2025, la Casa Blanca restringió la presencia de periodistas de Associated Press en algunos espacios y eventos después de que la agencia mantuviera el nombre golfo de México en lugar de adoptar la denominación "golfo de América" impulsada por Trump. AP llevó entonces la disputa a los tribunales.