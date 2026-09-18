El ácaro de las cosechas, el insecto que prolifera en Inglaterra y vive en la piel de los humanos y animales

Crece la preocupación en Inglaterra por las picaduras de los ácaros de la cosecha. Estos diminutos parásitos proliferan en septiembre y octubre cuando los huevos eclosionan y esas larvas se muestran hambrientas. El nombre oficial de los 'ácaros de la cosecha' es 'trombiculos', pero también se le conoce como 'garrapata roja'. Son muy pequeños por lo que detectarlos es difícil, miden menos de 0.5 mm.

Durante estos meses se da el clima idóneo para que estas larvas busquen huésped. Estos parásitos viven en el suelo, en la maleza, en el campo...y se acoplan a personas y animales. Estos ácaros buscan la cintura, los tobillos o los pliegues de la piel y su picadura comienza a sentirse 24 horas después. En el caso de los animales, normalmente se adhieren en patas, vientre y cabeza.

Si bien la Clínica Mayo explica que las ronchas que provocan suelen curarse solas en una o dos semanas, en el caso de los animales Clínicas Veterinarias Peña Grande explica que "se alimenta de las células epiteliales y junto con el deposito de su saliva producen una reacción, que se traduce en grandes ataques de picor en nuestras mascotas. Este prurito tan intenso que les provoca acaba en grandes heridas de la piel que pueden complicarse en infecciones de diferentes agentes patógenos, desde bacterias hasta hongos".

Según se publica en el digital Metro estos ácaros nos suelen transmitir enfermedades, a diferencia de sus homólogos en el este de Asia y el Pacífico Sur pueden provocar una enfermedad potencialmente mortal llamada tifus de los matorrales.