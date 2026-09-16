La UE prohibirá las redes sociales a los menores de 13 años con su nueva Ley de Infancia y limitará su uso hasta los 18

La Unión Europea da un paso más en su compromiso por proteger a la infancia en internet. Este miércoles, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que la futura Ley de Infancia de la UE, la 'EU Kids Act', prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 13 años y establecerá reglas más estrictas para los adolescentes hasta los 18.

El jueves se presentará la propuesta junto a la vicepresidenta Henna Virkkunen, la cual divide la protección en tres franjas de edad. Hasta los 13 años, el acceso estará totalmente vetado. Entre los 13 y los 15, solo se permitirán "minicuentas" creadas y supervisadas por los padres, con funciones limitadas y restricciones de tiempo. Y de los 15 a los 18, las plataformas estarán obligadas a aplicar un diseño seguro por defecto.

"Cada edad tiene sus propias sensibilidades. Y, por tanto, cada una tendrá su propio nivel de protección", afirmó Von der Leyen en su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Parlamento Europeo.

La norma busca convertir en obligación legal verificable un límite de edad, ya que actualemnte las plataformas no están obligadas a comprobar de forma efectiva, así como que los menores pueden sortear declarando una fecha de nacimiento falsa.

"No tenemos por qué aceptar funciones adictivas. No tenemos por qué aceptar que se arrastre a los niños hacia contenidos cada vez más extremos. No tenemos por qué aceptar que las fotos de las niñas se usen para crear imágenes sexualizadas generadas por IA", dijo la presidenta.

Además, la Comisión señala que serán las plataformas las que tengan que demostrar que sus servicios son seguros para los menores: "No se trata de que nuestros menores accedan a las redes sociales. Se trata de cuándo y cómo permitimos que las redes sociales accedan a los menores".

"Una gran captura de nuestros hijos"

La presidenta describió la situación actual como "una gran captura de nuestros hijos. Una captura de su atención, de su concentración, de sus mentes. Esto les está privando de su infancia". Entre los daños que citó están la pérdida de sueño, la ansiedad, las autolesiones y, "en un número creciente de casos, incluso tragedias fatales".

Puso de ejemplo el caso de Oléa, una niña belga de 14 años que se suicidó hace un mes tras sufrir acoso online. Von der Leyen leyó las palabras de la madre: "Estoy convencida de que, sin estas redes omnipresentes, mi hija seguiría aquí. Es demasiado. Tiene razón. Es demasiado. Ya basta".