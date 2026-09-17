Recibió quimioterapia durante 11 años por un tumor cerebral que nunca tuvo: "Me han arruinado la vida"

Una ciudadana británica conocida como Becky Jones fue diagnosticada con un tumor cerebral terminal y recibió la noticia de que le quedaban pocos meses de vida. 11 años después de ese diagnóstico, Becky solo ha sufrido los estragos de la quimioterapia y ha descubierto que nunca tuvo cáncer, sino una inflamación cerebral que podría haberse tratado con esteroides.

"Me dijeron una y otra vez que sin la quimio moriría"

Según detalla la BBC, Jones cuenta que los médicos le dijeron que realizar el tratamiento era una cuestión de vida o muerte: "Me dijeron una y otra vez que sin la quimioterapia moriría". Además, la expaciente contó que en plena juventud, el profesor Ian Brown, un médico del Hospital Universitario de Coventry, en el centro de Inglaterra, le dijo que tendría que tomar el fármaco de quimioterapia temozolomida (TMZ) durante el resto de su vida. En mayo de 2025, tras un análisis independiente realizado por neurocirujanos y radiólogos en nombre de sus abogados, se le comunicó que nunca había tenido cáncer de cerebro. En realidad, ella padecía una desmielinización tumefactiva, una inflamación que normalmente tratan los neurólogos con potentes esteroides.

No se veía el tumor en las múltiples exploraciones

La sorpresa que se llevó la británica fue cuando, tras múltiples exploraciones, no se veía ni rastro de un tumor; sin embargo, el médico especialista le dijo que no se podían ver "a simple vista", relató. No fue hasta 2025, tras una revisión de los casos de cáncer en el hospital relacionados con Brown, cuando ella se enteró de la verdad. "Nunca tuve un tumor cerebral. Me diagnosticaron erróneamente y he pasado por todo este tratamiento durante la mayor parte de mi vida adulta, sin motivo alguno", se lamentó. Al final, un diagnóstico erróneo "me había arruinado la vida", dijo Becky.

Un diagnóstico erróneo que le cambió la vida

El dictamen médico, realizado por un oncólogo con amplia experiencia, provocó que su vida cambiara por completo. Debido al tratamiento, la mujer se encontraba con malestar de forma habitual, no podía ser parte de los eventos familiares, no pudo hacer carrera en la policía y vivía constantemente con la sensación de "caminar sobre cáscaras de huevo".

Múltiples casos erróneos descubiertos

Muchos más pacientes de Brown le dijeron a la BBC que les administraron TMZ durante años, lo que les provocó diversos problemas médicos graves. Una paciente cree que el medicamento la volvió infértil, mientras que otra desarrolló leucemia después de 100 ciclos innecesarios. Las conclusiones preliminares de una revisión realizada por el Real Colegio de Médicos de Reino Unido (RCP, por sus siglas en inglés) revelaron que a los pacientes del hospital se les administraban de forma rutinaria tratamientos prolongados con el fármaco, con "poca o ninguna evidencia de beneficio".

Más de 40 pacientes han emprendido acciones legales

Esta madre de dos hijos es una de las más de 40 pacientes que han emprendido acciones legales contra la Fundación de los Hospitales Universitarios de Coventry y Warwickshire (UHCW, por sus siglas en inglés), a la que acusan de haberlos sometido a tratamientos oncológicos prolongados o innecesarios. UHCW declaró que no hará comentarios sobre casos individuales, pero señaló que se implementaron medidas para garantizar "una supervisión más rigurosa de la prescripción y el uso de TMZ".