Detenidos ocho estudiantes de un colegio militar por una violación grupal a un compañero con un palo de escoba

Al menos ocho alumnos del Liceo Naval Almirante Guise fueron detenidos por la Policía peruana tras una denuncia por una presunta violación grupal contra un compañero de menor grado, según informaron medios locales. Los hechos habrían ocurrido el martes en Lima, concretamente dentro de un autobús escolar en el momento que los estudiantes regresaban de un torneo de fútbol.

La víctima es un adolescente de cuarto de secundaria. El menor contó a su familia lo sucedido y ellos presentaron la denuncia en una comisaría de la Policía Nacional.

Fue el miércoles los agentes acudieron al colegio y trasladaron a los ocho estudiantes a la comisaría de San Borja, donde permanecen retenidos mientras se realizan las primeras diligencias. Según información policial, el ataque se habría cometido con un palo de escoba.

El Liceo Naval Almirante Guise, administrado por la Marina de Guerra del Perú, dijo que está colaborando con las investigaciones y publicó un comunicado: "La violencia, el 'bullying' y cualquier otra forma de maltrato no tienen cabida en nuestra comunidad educativa. De comprobarse responsabilidades, se aplicarán las medidas necesarias que correspondan". En otro pidió a los padres "actuar con prudencia" y evitar difundir versiones no confirmadas.

La Defensoría del Pueblo exigió "la inmediata intervención de la Fiscalía, a fin de que se realicen todas las diligencias que correspondan, de forma célere y exhaustiva conforme a su competencia, teniendo en cuenta los principios de interés superior del niño y debida diligencia reforzada". Además, pidió a la UGEL 7 una intervención en el centro educativo.

Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) anunció que brinda asistencia legal y soporte psicológico al menor y a su familia a través del Programa Nacional Warmi Ñan, y que un equipo multidisciplinario participará en las diligencias que programe la Fiscalía.