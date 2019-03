El huracán 'Sandy' deja 21 muertos a su paso por el Caribe, once de ellos en Cuba

El huracán 'Sandy' ha causado al menos 21 muertos a su paso por Haití, Jamaica y Cuba, donde aún se registran fuertes lluvias y deslizamientos, en República Dominicana unas 12.581 personas fueron evacuadas, mientras que las Bahamas y la Florida (EE.UU.) permanecen en alerta.



'Sandy' se mantiene como un ciclón de categoría dos, informó el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de EE.UU. en su boletín de las 00.00 GMT, en el que detalla, además, que perdió algo de intensidad en su recorrido por las Bahamas al bajar sus vientos máximos sostenidos a 160 kilómetros por hora.



El décimo huracán de la temporada del Atlántico está localizado cerca de la latitud 24,8 grados norte y longitud 75,8 grados norte, a 55 kilómetros al sureste de Eleuthera y a 170 kilómetros al este de Nassau, en Bahamas.



Los meteorólogos esperan que se debilite en las próximas 48 horas, "pero que permanezca como huracán en los próximos dos días". Está vigente un aviso de huracán (paso del sistema en 36 horas) para Bahamas y uno de tormenta tropical para la costa este de Florida, hasta Flagler Beach.



En las islas Bahamas, colegios públicos, edificios oficiales y aeropuertos permanecen cerrados, y negocios y tiendas particulares también han optado por no abrir hoy sus puertas después de que las autoridades locales ordenaron ultimar los preparativos para hacer frente a este huracán.



Por otro lado, la costa este de Florida (EE.UU.) también está en alerta y el sur sufre desde esta mañana intensas lluvias, rachas de viento, cortes puntuales del suministro eléctrico, inundaciones aisladas y una intensa marejada.



En gran parte de la costa este de Florida se han cancelado las clases del viernes, se ha pedido a los dueños de embarcaciones de recreo que se abstengan de salir al mar y los grandes barcos cruceros que tienen allí su puerto de salida y llegada observan con atención la evolución del temporal.



Sin embargo, lo que más preocupa en EE.UU. no es Florida, sino los estados del norte de la costa este, ya que se prevé que una vez el frente supere las Bahamas continúe su potente desplazamiento hacia el norte, con lo que podría tocar tierra, en forma de tormenta tropical, en algún punto de los estados de Nueva Jersey, Nueva York, Connecticut, Rhode Island y Maine, entre otros.



En Cuba, el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil informó esta noche del fallecimiento de once personas, entre ellas un bebé de cuatro meses. Nueve de las víctimas residían en la provincia de Santiago de Cuba y dos, en Guantánamo.



El huracán 'Sandy' llegó esta madrugada a la isla y azotó durante unas cinco horas el este del país provocando intensas lluvias y vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora que alcanzaron rachas de 190 en algunos puntos.



'Sandy' afectó, sobre todo, a las provincias de Santiago de Cuba y Holguín, donde según diversas fuentes la destrucción es "enorme".



El presidente de Cuba, Raúl Castro, se ha mantenido en contacto telefónico con las autoridades locales de las provincias afectadas y anunció que en las próximas horas visitará la región.



Diversos reportes de medios locales, periodistas y blogueros indicaron que en Santiago hay cientos de derrumbes totales o parciales, destrozos en la cristalería de edificios altos y tiendas, y daños generales en instalaciones turísticas, culturales y educativas.



En Holguín, tercera provincia más poblada del país, se estima que "Sandy" es el huracán que mayores daños ha causado desde el paso de "Ike" en 2008, con destrozos en viviendas y cortes eléctricos y telefónicos.



Entre las localidades con situación más "crítica" están Mayarí, Banes, Antilla, Urbano Noris, Cueto y Holguín, la capital provincial.



En Haití, el primer ministro, Laurent Lamothe, confirmó la muerte de nueve personas y anunció que el Gobierno va a desembolsar 5 millones de dólares dentro de las próximas 48 horas para hacer frente a las urgencias causadas por las lluvias e inundaciones de 'Sandy'.



La Dirección de la Protección Civil informó, a su vez, de que 1.372 casas resultaron destruidas en las regiones del sur del país, especialmente sobre las litorales, mientras que 5.665 personas se encuentran en refugios provisionales.



En República Dominicana, 12.581 personas han sido desplazadas, 1.149 viviendas resultaron afectadas a causa de las torrenciales lluvias, hay cortes en el suministro eléctrico y se suspendieron las clases en la mayoría del país.



El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) precisó que 104 comunidades se encuentran incomunicadas, entre éstas, 52 ubicadas en la provincia de Azua (sur).El organismo manifestó, además, que el número de provincias en alerta máxima se elevó a 14 y el de las ubicadas en alerta amarilla a 12. Igualmente, en Jamaica una persona murió este jueves como consecuencia de las lluvias y los deslizamientos de tierra.