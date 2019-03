Hugo Chávez: "El Rey tuvo suerte, no le oí"

Hugo Chávez parece no olvidar. El presidente de Venezuela ha aprovechado su primera rueda de prensa tras su tercera reelección para dirigirse de nuevo al rey de España. Cinco años después de aquel famoso "¿Por qué no te callas?", el presidente venezolano vuelve a la carga: "Don Juan Carlos tuvo suerte porque no le oí".

Chávez también ha ofrecido a la oposición que emprenda un "diálogo franco" con el Gobierno para garantizar la convivencia pacífica en el país caribeño, tras las elecciones presidenciales del pasado domingo.



En la rueda de prensa, a la que han asistido más de 70 periodistas, Chávez ha destacado que "uno de los elementos definitorios de esta nueva era es, precisamente, una apertura al diálogo, un llamamiento al entendimiento, a la convivencia, a la paz".



"Estamos dispuestos a fortalecer el diálogo y para ello hemos creado muchas instituciones, por ejemplo la Asamblea Nacional y el Consejo Federal de Gobierno, del que son miembros activos todos los gobernadores y alcaldes", ha recordado, en declaraciones recogidas por la cadena TeleSur.



Así, el jefe de Estado ha pedido a los líderes de la oposición, sin especificar, "que se sumen a un diálogo franco, verdadero y abierto para poder establecer un clima de paz en la convivencia que dignifique y edifique a Venezuela". "Que le hablen claro al país, que demuestren voluntad de convivencia", ha instado.